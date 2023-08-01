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福原愛大反擊！批江宏傑「要我社會死亡、被輿論埋葬」：侵犯人權

▲福原愛全面反擊江宏傑，痛訴前夫要她社會死亡、被輿論埋葬，嚴重侵害她的人權。（圖／美聯社）
▲福原愛全面反擊江宏傑，痛訴前夫要她社會死亡、被輿論埋葬，嚴重侵害她的人權。（圖／美聯社）

記者楊穎軒、吳雨婕／綜合報導

江宏傑不滿近1年聯絡不上前妻福原愛，上月底在東京召開國際記者會，要女方遵守法院判決她應該履行的義務，不想動用強制執行，福原愛今（1）日再度發布約3000字律師聲明，強調自己沒有違反一條法律，要江宏傑說明福她的具體犯罪情況，痛批江宏傑的行為是要毀滅她所有的工作和聲譽，讓她被輿論埋葬，律師說：「對於福原愛被媒體嚴重侵害人權，我們不能視而不見。」

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▲福原愛因不倫戀，無法在台灣發展下去。（圖 ／福原愛IG）
▲福原愛大動作反攻江宏傑，聲明中的用詞強烈。（圖 ／翻攝自福原愛IG）
據日媒報導，福原愛的日本委任律師今里惠子表示，江宏傑利用媒體來攻擊福原愛，有可能造成永遠不可回復的重大損害，再次聲明福原愛沒有違反任何日本和台灣的法律，從以往司法判例來看，福原愛的行為根本不構成刑事犯罪，福原愛透過律師說，江宏傑和其律師都有她的聯絡方式，「我對江宏傑先生及其律師在沒有聯繫我的情況下突然召開記者會，感到非常驚訝」。

▲江宏傑希望前妻福原愛能履行法律命令，不希望走到強制執行那一步。（圖／美聯社／達志影像）
▲江宏傑希望前妻福原愛能夠履行法院裁定，自己不希望走到強制執行那一步。（圖／美聯社）
律師直言，江宏傑的行徑「顯然是試圖透過公開記者會向福原愛工作場域施壓，讓福原愛從這個職位上被迫離職，近而讓福原愛在社會上死亡、被埋葬」、「福原愛是一位單親媽媽，是一個受到單方面攻擊的社會弱勢者，也是一個受害者」，並指針對男方所稱法院判決前裁定的保全處分，即使立刻生效、有執行力，日本法律上仍允許兩造於法院爭執，現在說是最終的確定判決還太早。

據《NOWnews今日新聞》了解，江宏傑方面目前沒有回應福原愛聲明的打算。

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