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清水眷村修復再利用　蔡其昌爭取二期修復啟動

▲立法院副院長蔡其昌爭取原清水信義新村聚落建築群第二期修復再利用工程(圖／柳榮俊翻攝2023.8.1)
▲立法院副院長蔡其昌爭取原清水信義新村聚落建築群第二期修復再利用工程(圖／柳榮俊翻攝2023.8.1)

記者柳榮俊/台中報導

中市清水眷村文化園區是中部地區眷村文化保存與推廣的重要基地，第一期修復工程完成後開放至今吸引許多遊客，惟周圍仍有大範圍眷村官舍尚未修復、建物破舊，立法院副院長蔡其昌今(1)日，邀集文化部文化資產局市議員楊典忠、王立任、市府文化局等往現場會勘，爭取原清水信義新村聚落建築群第二期修復再利用工程，總經費共2億1,093萬元，未來修復完成將能連結診療所區及第一期範圍，串連形成完整空間活化及眷村文化推廣等使用。

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蔡其昌表示，此次中社遺址清水眷村文化園區二期修復改建計畫，總經費約2億1千多萬，向文化部爭取1億0546萬元的經費補助，清水眷村文化園區的計畫已推動超過20年，從自己35歲擔任立委即開始爭取至今，整體修復再利用的速度十分緩慢，歷任市長皆沒有下定決心、提出完整的發展策略，大刀闊斧推動計畫，所以縱然爭取到一期修復完成，至今空間使用率仍相當低，此次爭取二期計畫經費到位，明年還會有清水眷村文化園區第三期的計畫，會全力支持協助。


蔡其昌說，自己在中央一定會盡全力爭取預算，但期盼市政府要盡快提出園區的發展策略及相關計畫，否則台中市的建設將會持續被其他城市超越，包含大家看到屏東的勝利星村修復已成為知名景點，屏東能做到、台中一定也能夠做到。期盼中市府多加油、投入更多資源，讓海線地區眷村文化得以保存、成為重要的文化觀光景點，同時也帶動地方發展。


中社里長鄭繼光說，感謝副院長協助爭取經費，希望未來修復工程完成後，空間能夠釋出給眷村子弟及在地協會來使用，辦理眷村相關歷史文物的常設展覽，藉此推廣更多眷村文化。


文化部文化資產局副局長粘振裕表示，清水眷村文化園區是自101年即核定為全國13處眷村文化保存計畫之一， 後續文化部就開始編列相關計畫的經費補助，此次清水眷村文化園區二期計畫提出後，副院長也相當關心，多次邀集文化部到辦公室開會爭取經費及支持，也因此二期計畫總經費新臺幣約2 億1,093 萬元，文化部核定補助1億0546萬元，期盼工程能早日順利完成、為眷村文化保存再利用增加新亮點。

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