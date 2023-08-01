被關約2.5年！翁山蘇姬終於被特赦　緬甸政府仍不放人

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翁山蘇姬目前被控19項罪名，並面臨33年徒刑。緬甸媒體報導指出，軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）表示，翁山蘇姬被特赦部分僅為19項起訴罪名中的5項；等於特赦6年刑期後，翁山蘇姬刑期還有27年。有知情人士表示，「翁山蘇姬將繼續被拘留，「她不會被解除軟禁。」據《路透社》報導，翁山蘇姬7月28日從監獄移往首都奈比多（Naypyidaw）一處高戒備的政府住所進行軟禁。
緬甸軍政府於2021年以選舉舞弊為由發動政變，隨後拘禁翁山蘇姬與當時她的執政黨「全國民主聯盟」（NLD）其它要員。軍政府後續對翁山蘇姬提出煽動、選舉舞弊、貪腐等多項控罪，去年最新一次宣判累計刑期至33年。但翁山蘇姬始終否認所有指控，並且提出上訴。
翁山蘇姬過去也曾兩度被軟禁，第一次是在1989年至2005年，第二次則是在2003至2010年，期間他在1991年時獲頒諾貝爾和平獎，因而無法親赴領獎。在1999年時，翁山蘇姬英國籍丈夫阿里斯並重，但她擔心離開緬甸家無法再回到國內，因此忍痛放棄見丈夫最後一面。
先前軍政府曾承諾將會在8月底舉行選舉，但隨著國家緊急狀態在7月底結束，軍政府代理總統明穗（Myint Swe）7月31日先宣布將緊急狀態延長實施6個月，代表著選舉也將要延期。