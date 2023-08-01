5-6月發票中獎清冊出爐！吃阿宗麵線中1千萬　還有9人花不到百元

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至於今年5-6月期統發票1000萬元特別獎共開出21張，其中有12張是電子發票證明聯，另有8張是使用雲端發票，而且有9張消費金額都不到100元，甚至有人在新竹縣湖口鄉明德街的超商萊爾富只花15元的傳真費，就抱走千萬大獎，還有人在新竹市東區經國路麥當勞消費49元、在高雄漢神巨蛋花50元停車也中了1000萬元特別獎。
另外、也有人花58元foodpanda外送費、在大創百貨台北明曜店消費69元、在台北市南港區忠孝東路6段統一超商消費72元飲品、在桃園市大溪區復興路1段統一超商花80元買飲品、中華電信桃園營運處繳82元通訊費、在台中市梧棲區文昌路統一超商花85元買食品都中了1000萬元大獎。
值得注意的是，也有人在西門町排隊美食阿宗麵線消費120元中了千萬大獎，還有人在台灣自來水公司第六區管理處歸仁服務所繳水費266元、在高雄燕巢中油加柴油301元抱走千萬大獎。
至於200萬元特獎共有 16張中獎，有7張是電子發票證明聯，8張是使用雲端發票，而且有10張消費都不到100元，其中金額最低的是在桃園市八德區福德一路統一超商只花20元買食品就抱走200萬元，金額最高則在高雄市路竹區中正路宗明藥局消費620元中200萬元特獎。
同時，也有人花35元Uber Eats外送費中200萬，還有不少人買飲料中大獎，包括在嘉義市東區文化路原文冷飲店TEA'S原味消費45元、高雄市八德一路清心福全60元買飲料、高雄市新興區八德一路、宜蘭市東港路2段清原消費65元也都中了200萬元。