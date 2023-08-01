太令人羨慕了！5-6月統一發票21人抱走千萬大獎、16人中200萬

5-6月發票中獎清冊出爐！吃阿宗麵線中1千萬　還有9人花不到百元

▲112年5-6月統一發票開獎，快對獎。（圖／NOWnews社群中心製表）
▲112年5-6月統一發票開獎，快對獎。（圖／NOWnews社群中心製表）

記者顏真真／台北報導

今（112）年5-6月期統一發票中獎號碼已於7月25日開出，財政部也在今（1）日公布中獎清冊，其中特別獎1000萬元中獎號碼為「29268886」，共有21張發票中千萬元，其中有9張消費金額都不到百元，甚至有人只在超商花15元就把千萬大獎抱回家，還有人在西門町排隊美食阿宗麵線消費120元中千萬元。至於這期特獎200萬元中獎號碼為「12912565」，也有16張發票中獎，其中也有10張消費金額也不到百元。

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財政部賦稅署長宋秀玲表示，今年5-6月期統一發票在排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票，可兌領特別獎及特獎之中獎發票分別為21張及16張，也提醒中獎人記得從8月6日到11月6日來領獎。另外，今年3-4月期統一發票也還有4張中千萬元發票沒來領獎，她自己都很想化身中獎，這領獎期限至9月5日，記得趕快來領獎。

至於今年5-6月期統發票1000萬元特別獎共開出21張，其中有12張是電子發票證明聯，另有8張是使用雲端發票，而且有9張消費金額都不到100元，甚至有人在新竹縣湖口鄉明德街的超商萊爾富只花15元的傳真費，就抱走千萬大獎，還有人在新竹市東區經國路麥當勞消費49元、在高雄漢神巨蛋花50元停車也中了1000萬元特別獎。

另外、也有人花58元foodpanda外送費、在大創百貨台北明曜店消費69元、在台北市南港區忠孝東路6段統一超商消費72元飲品、在桃園市大溪區復興路1段統一超商花80元買飲品、中華電信桃園營運處繳82元通訊費、在台中市梧棲區文昌路統一超商花85元買食品都中了1000萬元大獎。

值得注意的是，也有人在西門町排隊美食阿宗麵線消費120元中了千萬大獎，還有人在台灣自來水公司第六區管理處歸仁服務所繳水費266元、在高雄燕巢中油加柴油301元抱走千萬大獎。

至於200萬元特獎共有 16張中獎，有7張是電子發票證明聯，8張是使用雲端發票，而且有10張消費都不到100元，其中金額最低的是在桃園市八德區福德一路統一超商只花20元買食品就抱走200萬元，金額最高則在高雄市路竹區中正路宗明藥局消費620元中200萬元特獎。

同時，也有人花35元Uber Eats外送費中200萬，還有不少人買飲料中大獎，包括在嘉義市東區文化路原文冷飲店TEA'S原味消費45元、高雄市八德一路清心福全60元買飲料、高雄市新興區八德一路、宜蘭市東港路2段清原消費65元也都中了200萬元。

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統一發票5、6月號碼開獎！1000萬特獎號碼「29268886」　快對獎！

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