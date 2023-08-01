台科大華夏校區成立！智慧電動車基地將進駐　校長曝死而復生關鍵

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華夏科大去年傳出由台科大「接收」合併，引發華夏師生不滿，華夏校方還發表聲明駁斥，強調校方從未收到董事會指示要退場，批評台科大單方面釋出不實訊息，嚴重傷害校譽，台科大隨後也公開道歉，對造成校譽損失與師生不滿，表達萬分歉意，兩校整併計畫一度胎死腹中。
沒想到事件峰迴路轉，兩校在今年4月分別召開校級會議，通過整併計畫書，教育部5月18日核准整併案，台科大、華夏科大董事會及華夏科大於7月24日完成三方整併契約書的締約。
對此，顏家鈺透露，去年在談整併時，華夏帶有敵意，台科大便做了許多工作、釋出善意，如利用台科大經費帶他們的師生做研究、開了許多學程讓華夏學生過來台科大修課，師生漸漸放下敵意，才讓後續的整併計畫順利進行。
整併之後，台科大擁有更多校地，除了台灣建築科技中心、永續電化學能源發展中心、異質整合矽光電晶片研發中心、台灣高速3D列印研究中心、智慧製造創新中心及技職賦能研究中心等6所特色領域研究中心進駐華夏校區外，「產創學院」以及7所夥伴學校（師大、明志科大、中華大學、虎尾科大、樹德科大、屏東科大、華夏科大）所建置的「智慧電動車人才培育基地」均逐步進駐華夏校區。
顏家鈺表示，台科大場地小，幾個有規模的研究中心需要更大的場地，尤其智慧製造創新中心所需的機器，華夏科大這邊都有最先進的機器，兩校整併後，可以很快做出成績；而「智慧電動車人才培育基地」需打造類似產線規模，從車輛模擬、動力測試等，都需要很大的場地，讓學生能動手操作，台科大主要設計馬達、驅動器、底盤等，進駐華夏校區後，盼進一步與在地產學共創合作，將台科大華夏校區打造為研發暨人才培育基地。
顏家鈺說，原本台科大沒有適合場地，根本無法接下「智慧電動車人才培育基地」，就是因為啟動整併計畫，才敢提案爭取，審查過程中，委員也不斷質疑，要是沒有成功整併該怎麼辦，好在最後一切順利，讓兩校能結合優勢，深化產業鏈結，加乘整併效益，共同創造技職新價值。