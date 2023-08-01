首波8000名營造業移工8月開放申請　林右昌：約1900家業者可受惠

我是廣告 請繼續往下閱讀
林右昌說明，本方案採「郵寄」及「現場收件」兩管道受理申請，每梯次每月統一審查方式來進行，並提醒申請業者注意，一、承攬業績的認定是以申請當日，回推前3年為限 林右昌說明，營造業承攬工程於申請認定之日起前3年內，其承攬工程契約金額，將可納入承攬工程業績來計算。舉例來說，欲提出申請的廠商，其辦理工程的契約總金額為15億元，近3年平均承攬工程契約金額則為5億。此外，營造業承攬契約若屬勞務或財務性質的案件，因非屬營繕工程範圍，則無法納入計算。
二、單位被保險人名冊僅計算本國人數 林右昌進一步說明，有關營造業者申請移工核配數的計算方式，是依據雇主所屬同一勞工保險證號的參加勞工保險的平均人數，以申請當月回推前2個月之前1年，以12個月僱用本國勞工平均人數來進行計算。舉例來說，若申請者在8月1日即提出申請，移工分配名額的採計區間就是今年6月至去年7月止，廠商所僱用本國勞工平均人數進行計算，若本國勞工平均人數為46人，其核配比例為30%，可申請移工人數為13人。
最後，林右昌表示，雇主如有移工申請資格認定等相關疑問，可於每週一至五早上8時30分至下午5時30分撥打諮詢專線（049）2316-035，另相關申請規定、申請表單、填寫範例及Q&A等，請至營建署網站查詢下載。