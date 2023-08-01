父親節「8」結老爸 享用西班牙國寶伊比利豬 免費喝啤酒同歡

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台南遠東香格里拉推出期間限定「極致肉食享受」，嚴選擁有西班牙國寶之稱的「伊比利豬」打造一系列奢華肉食饗宴。原產自西班牙伊比利半島的伊比利豬，自幼放養於山中並以香草、橄欖及橡樹果實維生，如大理石般的完美油花含有益健康的不飽和脂肪酸，每一口都能嚐到馥郁堅果芳香，擁有「豬肉界愛馬仕」美譽。
「醉月樓」中餐廳將伊比利豬結合江浙菜料理手法，推出各式精緻美饌，酸辣順口的「紅油拌伊比利松坂肉」，將珍稀豬頸肉以小黃瓜佐上特調芝麻醬，開胃爽口。「伊比利豬堅果蝦鬆」選用台南在地關廟鳳梨、堅果、蝦仁等配料，與梅花部位切丁後入鍋拌炒，搭配新鮮羅曼葉，酸甜爽脆。「剁椒雪菜伊比利豬龍膽」湯醇味濃，齒頰留香。另有奶香十足「香煎伊比利豬」及料豐味美「上海生煎黑椒伊比利豬包」供選擇。「遠東CAFÉ」以「蜜瓜搭伊比利豬火腿」贏得老爸的心，特選油花均勻豬後腿製成的生火腿薄片，搭佐蜜瓜享用，鹹香甘甜，餘韻迷人。「手撕伊比利梅花豬肉普切塔」將梅花部位以黑胡椒、義大利香料佐味，配以新鮮大蒜及橄欖油炭烤的法國麵包，酥脆口感和肉質香氣完美交織。「爐烤帶骨伊比利豬戰斧」以淋上橄欖油、月桂葉、扁葉巴西里等香料調配的特製醬料，直火慢烤，外層金黃、鮮嫩多汁。父親節就帶辛苦的爸爸來遠東香格里拉品嚐頂級食材的經典風味及創意料理，享受最豐盛的五星美食體驗。
台南大員皇冠假日酒店8月全月推出贈送老爸免費喝啤酒專案，借用長榮大學的研發技術，第一支以台南大員皇冠假日酒店為品牌的「豐收IPA精釀啤酒」，將劍獅、夕陽、白鷺、安平古堡等安平之美全濃縮在瓶身上，成為產學合作的最佳代表之作，更是行銷安平的利器。「豐收IPA精釀啤酒」即日起在大廳289吧推出限時優惠買2送1，館內元素、煉．瓦、彩豐樓3間餐廳也同步推出父親節專案，凡3人同行包含1位爸爸，加碼贈送1瓶豐收IPA精釀啤酒，6人同行包含1位爸爸，加碼贈送2瓶，以此類推。(禁止酒駕，未成年請勿飲酒)。
台南安平雅樂軒酒店於8月4日至5日晚餐時段推出「異國美食饗宴」全自助Buffet，最受饕客喜愛的「酥脆德國豬腳搭酸菜」使用多種西式香料與新鮮蔬菜燉煮至軟嫩的帶皮豬腳，肉汁鮮甜，搭配特製酸菜解膩又酥香。「比利時白酒淡菜鍋」海味十足，「黑松露波特酒燉牛臉頰」使用澳洲的牛臉頰肉，加入新鮮蔬菜及紅酒醃製一夜，兩面煎香後，再放入牛高湯與紅酒裡小火慢燉6小時，肉質軟嫩鹹香。子女們不妨趁著父親節表達對爸爸的感謝之意，家族聚餐一同嘗遍各國料理，歡度美好時光。