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深化台日友好　趙天麟成功爭取日僑國小外牆建設經費

▲民進黨立委趙天麟今（1）日表示，為完善台日兩校孩童學習環境，已成功向教育部國教署爭取外牆翻修經費。（圖／記者蔡佳宏翻攝）
▲民進黨立委趙天麟今（1）日表示，為完善台日兩校孩童學習環境，已成功向教育部國教署爭取外牆翻修經費。（圖／記者蔡佳宏翻攝）

記者蔡佳宏／高雄報導

高雄日僑學校與中正國小校舍為全台第一所台日校園共生的外僑學校，因受氣候、環境影響，校園外牆出現斑駁、剝落等老舊問題。民進黨立委趙天麟今（1）日表示，為完善台日兩校孩童學習環境，已成功向教育部國教署爭取外牆翻修經費。趙天麟強調，「教育大事，也是外交大事」，藉由這次校園牆面翻新，建立台日友好校園一份難忘的情誼。

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高雄日僑學校於1969年創立，2014年8月搬遷至苓雅區中正國小校舍，是全台第一所與在地學校共生的外僑學校，兩校共用校園，師生交流頻繁，今年度總統府音樂會「跨海音」更由高雄市日僑學校72名小朋友獻唱歌曲「花水木」展現出台日深厚情誼。

▲高雄日僑學校與中正國小校舍為全台第一所台日校園共生的外僑學校。（圖／翻攝畫面）
▲高雄日僑學校與中正國小校舍為全台第一所台日校園共生的外僑學校。（圖／記者蔡佳宏翻攝）
趙天麟今舉行「深化台日友好，成功爭取日僑國小外牆建設經費」記者會，包括日本台灣交流協會高雄事務所所長奥正史、高雄日本人學校校長堀山知基親自出席，以及高雄市議員黃文益、湯詠瑜、中正國小校長陳棨信也到場參加。

趙天麟表示，這裡是全台灣唯一由外僑學校與公立小學共構的校園，台灣與日本的學童們可以一起學習、生活，這是一件令人開心的事情。特別是日僑學校的小朋友，這次受邀於總統府音樂會演出，受到很大的歡迎。

不過受氣候、時間影響，校園外牆出現斑駁、剝落等老舊問題。趙天麟說，所以他特別希望向中央與地方爭取經費，一起完成這件美好的事情，今天非常感謝教育部提出1700萬的建設需求，他強調，「教育大事，也是外交大事」，藉由這次校園牆面翻新，建立台日校園中一份難忘的情誼。 

黃文益則說，中正國小是高雄傳統且優秀的小學，2014年日橋學校開啟兩校共生的典範，是好上加好，教育不分國界，藉由中央與地方合作，日僑學生與台灣的孩童，都能在更好的環境中學習、成長，也更彰顯出台日友好情誼。

湯詠瑜說，非常感謝趙天麟的協助與推動，讓教育與外交結合，中正、日橋兩校外牆修繕不僅讓兩方小朋友能有好的教育環境，彼此分享民主自由的文化，相信台日兩國也將有更深厚的感情。

▲趙天麟表示，台灣與日本的學童們可以一起學習、生活，這是一件令人開心的事情。（圖／翻攝畫面）
▲趙天麟表示，台灣與日本的學童們可以一起學習、生活，這是一件令人開心的事情。（圖／記者蔡佳宏翻攝）
對此，中正國小校長陳棨信表示，他每天與日橋校長堀山知基都會在校門口親自迎接小朋友上學，每學期也會安排兩校師生交流、互動，並開設基礎日語課，希望這次校舍外牆整理翻新能讓學校整體更完善，學習沒有落差，兩國小朋友都能愉快長大。日僑堀山知基受訪提到，非常感謝所有人的幫忙，台日友好的情誼能夠長存、發揚光大。

高雄市教育局局長謝文斌表示，因在地議員、趙天麟等協助，高雄市爭取到全國最多164條跑道，其中趙天麟更是幫助中正國小爭取到超過5550萬的經費，是中正國小最好的朋友，期待未來繼續在教育領域，替台日交流作出貢獻。

教育部國教署專門委員林淑敏表示，國教署已完整了解校園需求，後續將預算案排入審查及核定，努力朝補助學校的方向前進。

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