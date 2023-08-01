深化台日友好　趙天麟成功爭取日僑國小外牆建設經費

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趙天麟今舉行「深化台日友好，成功爭取日僑國小外牆建設經費」記者會，包括日本台灣交流協會高雄事務所所長奥正史、高雄日本人學校校長堀山知基親自出席，以及高雄市議員黃文益、湯詠瑜、中正國小校長陳棨信也到場參加。
趙天麟表示，這裡是全台灣唯一由外僑學校與公立小學共構的校園，台灣與日本的學童們可以一起學習、生活，這是一件令人開心的事情。特別是日僑學校的小朋友，這次受邀於總統府音樂會演出，受到很大的歡迎。
不過受氣候、時間影響，校園外牆出現斑駁、剝落等老舊問題。趙天麟說，所以他特別希望向中央與地方爭取經費，一起完成這件美好的事情，今天非常感謝教育部提出1700萬的建設需求，他強調，「教育大事，也是外交大事」，藉由這次校園牆面翻新，建立台日校園中一份難忘的情誼。
黃文益則說，中正國小是高雄傳統且優秀的小學，2014年日橋學校開啟兩校共生的典範，是好上加好，教育不分國界，藉由中央與地方合作，日僑學生與台灣的孩童，都能在更好的環境中學習、成長，也更彰顯出台日友好情誼。
湯詠瑜說，非常感謝趙天麟的協助與推動，讓教育與外交結合，中正、日橋兩校外牆修繕不僅讓兩方小朋友能有好的教育環境，彼此分享民主自由的文化，相信台日兩國也將有更深厚的感情。
對此，中正國小校長陳棨信表示，他每天與日橋校長堀山知基都會在校門口親自迎接小朋友上學，每學期也會安排兩校師生交流、互動，並開設基礎日語課，希望這次校舍外牆整理翻新能讓學校整體更完善，學習沒有落差，兩國小朋友都能愉快長大。日僑堀山知基受訪提到，非常感謝所有人的幫忙，台日友好的情誼能夠長存、發揚光大。
高雄市教育局局長謝文斌表示，因在地議員、趙天麟等協助，高雄市爭取到全國最多164條跑道，其中趙天麟更是幫助中正國小爭取到超過5550萬的經費，是中正國小最好的朋友，期待未來繼續在教育領域，替台日交流作出貢獻。
教育部國教署專門委員林淑敏表示，國教署已完整了解校園需求，後續將預算案排入審查及核定，努力朝補助學校的方向前進。