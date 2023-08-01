「國外旅客來屏東促進方案」優惠補助報你知

屏東縣政府為因應世界疫情舒緩及邊境鬆綁，配合交通部觀光局加速擴大吸引國際觀光客方案，推出「國外旅客來屏東促進方案」，邀請全台合法綜合與甲種旅行社組團來屏東旅遊。在活動期間（112年8月1日起至12月31日日止），國際旅客團體至少20人並使用合法交通工具、入住本縣合法旅宿業一晚以上，並登錄於活動官網，即可獲得每人500元的補助，每團最高1萬元補助。
記者莊全成／屏東報導
屏東擁有豐富的自然環境與人文歷史觀光資源，疫情期間，縣府持續整合盤點在地業者與旅行社等觀光產業，提升在國際觀光市場的能見度。為了提供友善旅遊環境，屏東縣政府還辦理了新住民導覽解說人員培訓課程，並輔導食、宿、遊、購、行業者共同建置穆斯林友善旅遊環境，提高在穆斯林旅遊市場的競爭力。
目前，隨著邊境的開放，各國之間的觀光競爭逐漸展開，為了讓世界更認識屏東，縣府除了透過線上媒體廣宣外，也積極攜手觀光旅遊相關業者與公協會，親往泰國、韓國、日本、新加坡等國辦理旅展與推介會，增進對屏東的認識。
此次活動是為配合交通部觀光局推動「加速擴大吸引國際觀光客方案」而舉辦，屏東縣政府期望透過搭配獎勵機制，鼓勵全台合法綜合與甲種旅行社優先送客來屏東旅遊，提升境外遊客對屏東的認識。在補助期間，整個屏東縣都將熱鬧非凡，像是潮州舉辦的「2023屏東夏日狂歡祭」以及恆春半島的以日本船貓文化為主題的「SHIP'CAT屏東展」等，歡迎大家到屏東縣政府交通旅遊處官網獲取更多活動訊息。