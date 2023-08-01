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胡瓜12年節目《歡樂智多星》含淚收攤！嘆沒拿過金鐘　逼哭葉欣眉

▲胡瓜主持長達12年的《歡樂智多星》日前完成最後一集錄製，確定收攤，也讓他感嘆節目至今還沒拿過金鐘獎，當場把搭檔葉欣眉逼哭。（圖／衛視中文台提供）
▲胡瓜主持長達12年的《歡樂智多星》日前完成最後一集錄製，確定收攤，也讓他感嘆節目至今還沒拿過金鐘獎，當場把搭檔葉欣眉逼哭。（圖／衛視中文台提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

衛視中文台年底即將關台，由胡瓜主持長達12年的節目《歡樂智多星》日前也完成最後一集錄製，胡瓜感嘆地說，葉欣眉主持至今都還沒拿過金鐘獎，讓他感到遺憾，讓葉欣眉當場淚崩，兩人都忍不住落下眼淚。

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雖然捨不得，不過《歡樂智多星》日前已經完成最後一集錄製。主持人胡瓜這次特地換上正式禮服要好好與觀眾們道別，而這一集製作單位特別找來跟節目有淵源的張可昀（小甜甜）、舒子晨、游小白擔任來賓。

▲現場大家一同向鏡頭揮手道別，場面相當感人。（圖／衛視中文台提供）
▲現場大家一同向鏡頭揮手道別，場面相當感人。（圖／衛視中文台提供）
其中張可昀是《歡樂智多星》前身《歡樂幸運星》節目幕後工作人員，當時的她除了要找觀眾進棚參觀節目錄影、訓練藝人如何玩遊戲，還得在節目空檔搞笑取悅觀眾讓現場氣氛熱絡，藉此發現自己的才能，從幕後轉幕前出道成為藝人。

如今的演員游小白，當初也是節目工作人員，就是他把葉欣眉帶到節目，讓葉欣眉成為主持人的貴人。而舒子晨則是節目有史以來最高獎金得主，她曾經與大根、唐從聖3人聯手搬走45萬獎金，成為獎金榜冠軍。

▲葉欣眉（左）的真情告白，讓胡瓜忍不住感動落淚。（圖／衛視中文台提供）
▲葉欣眉（左）的真情告白，讓胡瓜忍不住感動落淚。（圖／衛視中文台提供）
胡瓜也說，自己在衛視中文台主持節目到今年剛好滿20年，在20年的日子感謝曾經一起參與過的所有人，尤其很多曾經一起打拚的工作人員都在最後一天錄影回娘家，20年共播出4千多集節目，送出獎金3千多萬，也感謝觀眾朋友一直以來的陪伴。

胡瓜還帶領所有人對鏡頭前觀眾深深一鞠躬以示感謝。胡瓜說，對葉欣眉比較在意的是節目曾經入圍過幾次主持人獎，但可惜沒有拿到金鐘獎，隨後略帶哽咽表示：「我也希望跟欣眉繼續來努力完成這件事，她是我最好的一個搭檔！」

本來還強忍住淚水的葉欣眉，一聽到這句話後感動淚崩，「13年對我來說真的很久，這是一份很深刻的感情！」真誠感言也讓胡瓜流下男兒淚，擦了擦眼淚說：「今天本來不想哭，但看到葉欣眉突然就讓我想哭，就覺得她將來生活可能會困頓啦！」最後節目就在淚水、歡笑聲中跟觀眾揮手道別。

▲胡瓜（左）與葉欣眉搭檔主持《歡樂智多星》多年，如今確定道別，讓兩人感到十分不捨。（圖／衛視中文台提供）
▲胡瓜（左）與葉欣眉搭檔主持《歡樂智多星》多年，如今確定道別，讓兩人感到十分不捨。（圖／衛視中文台提供）

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