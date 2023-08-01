只有今天！全家美式、拿鐵「買3送3」可寄杯　7-11咖啡買1送1

演唱會、遊樂場震耳欲聾！　把握「6060原則」護耳

演唱會、遊樂場震耳欲聾！　把握「6060原則」護耳
演唱會、遊樂場震耳欲聾！　把握「6060原則」護耳

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】暑假遊樂行程滿檔，從外出旅遊、演唱會到打電動等，雖然豐富有趣，但要當心長時間暴露在噪音下恐會影響聽力。台大醫院耳鼻喉部主治醫師劉殿楨呼籲民眾謹記「6060原則」，第1個60代表：用全音量的60%就好，第2個60代表：聽音樂的時每60分鐘就要休息，以免傷害聽力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
劉殿楨表示，現在社會中使用耳機聆聽音樂，是年輕人之間非常常見的行為，但若開的太大聲、而且聽的時間太久的話，可能會損傷聽力。以前使用CD的時候，大約到1小時就要翻面強迫你休息，但現在使用手機聽音樂，可以無限循環播放，容易對聽力造成影響。因此「6060原則」是照顧聽力的重點。

世界衛生組織（WHO）建議分貝暴露量

成人：在80分貝下，一週不超過40小時的暴露量

小孩：在75分貝下，一週不超過40小時的暴露量，也建議使用能監測音量、使用時間的裝置。

暑假7大類噪音

120分貝　夜店、KTV、演唱會

暑假期間，許多地方會舉辦暑期音樂節或戶外音樂演出，不僅音樂與樂器本身高分貝，大量觀眾參與、尖叫，都會產生較大的音樂噪音。

120分貝　飛機起降等交通噪音

暑假是旅遊旺季，飛機起降的聲音最大，會達到120分貝。其他大眾運輸平均音量約75到85分貝。

110分貝　遊樂園的尖叫聲

許多遊樂園和主題公園在暑假期間迎來眾多遊客，其中遊樂設施、遊戲和娛樂活動會帶來一定的噪音。沒有遊樂設施的地方分貝相當於戶外活動，但若有尖叫聲，分貝最高會到達到110。

100分貝　花火節

許多人在暑假期間喜歡在戶外觀賞煙火表演，煙火瞬間最大音量可高達100分貝以上，瞬間爆炸之聲波下強大壓力可能會造成耳朵聽力損傷。

90分貝　遊樂場

遊樂場通常會使用音效和音樂用來增強遊戲體驗，而且在遊樂場中會有多台遊戲機同時運作，加上遊客的談笑、歡呼聲也會增加整體的噪音。在一些大型電子遊樂場或遊戲中心中，噪音分貝可能會超過80分貝，甚至接近90分貝。

85分貝　戶外活動

在暑假期間，公園、海灘、廣場等活動場所可能會舉辦各種節慶慶典、慶祝活動或大型娛樂活動。白天進行的輕鬆活動如海灘或公園，活動噪音相對較低，但如果有大型聚會、使用擴音器等，分貝就會增加。

80分貝　打電動

音效與音樂高分貝的遊戲類型包括：射擊類遊戲會伴隨著槍械聲音、爆炸聲效和戰鬥音樂、格鬥類遊戲中的激烈戰鬥和打擊音效、賽車遊戲中的引擎聲和車輪摩擦聲、多人對戰遊戲中有多個玩家同時進行動作和發射攻擊等。

噪音7大身心影響

聽力受損：

噪音分貝的增加會對人們的聽力和健康產生影響。長時間暴露在高分貝的噪音環境下，可能會導致聽力受。

健康影響：

長期暴露在高噪音環境下導致壓力增加、心跳加速、血壓升高、呼吸急促等生理反應。

干擾睡眠：

持續噪音可能干擾睡眠，導致失眠或睡眠品質不佳，影響身心健康和日常功能。

頭痛不適：

長時間暴露在高噪音環境下，可能會感到頭痛、頭暈、疲勞、焦慮和不適感。

集中度和認知能力下降：

高噪音可能影響人們的集中力和認知能力，尤其在學習、工作或其他需要集中注意力的場合。

心理影響：

持續暴露在噪音環境下可能導致情緒波動、亢奮、焦慮、煩躁等情緒問題。

社交和溝通困難：

在高噪音環境中，溝通變得困難，需要加大聲音才能聽見對方的話語，這可能會對社交互動產生影響。

為了保護健康，減輕噪音對身心的影響，建議減少停留在高分貝場所，若須出席最好使用耳塞或降噪耳機等防護裝置，並注意適時休息和放鬆。此外，定期進行聽力檢查也是保護聽力健康的重要措施。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58657

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

出現「血尿」可能是哪些疾病？不會痛的血尿更要注意

不要再傻傻地只購買綜合B群！　醫公開B群「隱藏版功效」：精準買更有效

手機怎麼看步數？iOS、Android 健康 APP 功能教你一次看

過期保健品丟掉好浪費　5種令人意想不到的利用訣竅

我是廣告 請繼續往下閱讀