演唱會、遊樂場震耳欲聾！　把握「6060原則」護耳

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世界衛生組織（WHO）建議分貝暴露量成人：在80分貝下，一週不超過40小時的暴露量
小孩：在75分貝下，一週不超過40小時的暴露量，也建議使用能監測音量、使用時間的裝置。
暑假7大類噪音120分貝 夜店、KTV、演唱會
暑假期間，許多地方會舉辦暑期音樂節或戶外音樂演出，不僅音樂與樂器本身高分貝，大量觀眾參與、尖叫，都會產生較大的音樂噪音。
120分貝 飛機起降等交通噪音
暑假是旅遊旺季，飛機起降的聲音最大，會達到120分貝。其他大眾運輸平均音量約75到85分貝。
110分貝 遊樂園的尖叫聲
許多遊樂園和主題公園在暑假期間迎來眾多遊客，其中遊樂設施、遊戲和娛樂活動會帶來一定的噪音。沒有遊樂設施的地方分貝相當於戶外活動，但若有尖叫聲，分貝最高會到達到110。
100分貝 花火節
許多人在暑假期間喜歡在戶外觀賞煙火表演，煙火瞬間最大音量可高達100分貝以上，瞬間爆炸之聲波下強大壓力可能會造成耳朵聽力損傷。
90分貝 遊樂場
遊樂場通常會使用音效和音樂用來增強遊戲體驗，而且在遊樂場中會有多台遊戲機同時運作，加上遊客的談笑、歡呼聲也會增加整體的噪音。在一些大型電子遊樂場或遊戲中心中，噪音分貝可能會超過80分貝，甚至接近90分貝。
85分貝 戶外活動
在暑假期間，公園、海灘、廣場等活動場所可能會舉辦各種節慶慶典、慶祝活動或大型娛樂活動。白天進行的輕鬆活動如海灘或公園，活動噪音相對較低，但如果有大型聚會、使用擴音器等，分貝就會增加。
80分貝 打電動
音效與音樂高分貝的遊戲類型包括：射擊類遊戲會伴隨著槍械聲音、爆炸聲效和戰鬥音樂、格鬥類遊戲中的激烈戰鬥和打擊音效、賽車遊戲中的引擎聲和車輪摩擦聲、多人對戰遊戲中有多個玩家同時進行動作和發射攻擊等。
噪音7大身心影響聽力受損：
噪音分貝的增加會對人們的聽力和健康產生影響。長時間暴露在高分貝的噪音環境下，可能會導致聽力受。
健康影響：
長期暴露在高噪音環境下導致壓力增加、心跳加速、血壓升高、呼吸急促等生理反應。
干擾睡眠：
持續噪音可能干擾睡眠，導致失眠或睡眠品質不佳，影響身心健康和日常功能。
頭痛不適：
長時間暴露在高噪音環境下，可能會感到頭痛、頭暈、疲勞、焦慮和不適感。
集中度和認知能力下降：
高噪音可能影響人們的集中力和認知能力，尤其在學習、工作或其他需要集中注意力的場合。
心理影響：
持續暴露在噪音環境下可能導致情緒波動、亢奮、焦慮、煩躁等情緒問題。
社交和溝通困難：
在高噪音環境中，溝通變得困難，需要加大聲音才能聽見對方的話語，這可能會對社交互動產生影響。
為了保護健康，減輕噪音對身心的影響，建議減少停留在高分貝場所，若須出席最好使用耳塞或降噪耳機等防護裝置，並注意適時休息和放鬆。此外，定期進行聽力檢查也是保護聽力健康的重要措施。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58657
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