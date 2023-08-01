特企／新光銀行信用卡獲碳足跡標籤認證　帶動卡友響應綠生活

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(1)綠色製程：實現零碳信用卡銀行卡
(2)綠色行為：鼓勵卡友使用數位申辦、電子帳單及種樹計畫
(3)綠色消費：綠色消費通路加碼5到7倍回饋。
自2023年7月起新光銀行將陸續針對「新光ESG銀行卡」換發PETG環保材質，PETG材質是一種無毒、無味的聚酯材料，具有絕佳的透明度及耐熱性，在燃燒過程中不會排出有害氣體，可大幅降低對環境的衝擊。而為鼓勵卡友響應減碳排放的全球共識，增加綠色消費連結提高無紙化數位習慣，新光ESG銀行卡推出一系列活動，即日起至2023/12/31止持「新光ESG銀行卡」申辦電子帳單，於三大指定通路「減碳日常」、「健身保健」、「綠食生活」刷卡消費不限金額享紅利點數5到7倍回饋(含原有點數)，適用商店包括：Gogoro、iRent、城市綠洲、大樹藥局、樂齡網、寬心園、天天里仁門市、義美食品等25家連鎖商店，紅利點數加倍回饋無上限；此外未來將再提供以「新光ESG銀行卡」使用7大指定行動支付消費不限金額5%刷卡金回饋，每月最高回饋200元，七大行動支付包含My FamiPay、PXPay、HiPay、OPEN錢包、Apple Pay、Google Pay、skm pay等。攜手卡友在信用卡使用旅程共同響應綠色生活共同為地球降溫。
除「新光ESG銀行卡」所提供的綠色及數位化消費優惠外，廣獲市場好評的「OU點點卡」也提供續愛地球，以愛之名為您植樹的活動，即日起至2023/12/31止透過新光銀行官方Line成功申辦核卡後一個月內任刷一筆，將以卡友名義「種植一棵樹」， 同時下載新光銀行官方LINE帳號完成綁定，可再「多種植一棵樹」(每卡最多種植二棵樹，上限25000名)，預計下半年也將陸續換發環保材質落實綠色製程。
新光銀行將持續發揮企業永續價值，積極強化金融商品服務在全球低碳轉型所扮演重要角色，帶動客戶邁向綠色數位生活，攜手與顧客響應減碳排放的全球共識，擴大正面影響力，打造低碳金融業生態，續創永續美好的未來。