高鐵南延屏東　壹起飛打造10年防水保固宅

台灣高鐵延伸屏東六塊厝車站，該重大建設也加速屏東高鐵特定區發展，整個特定區未來除打造高鐵屏東站，亦有科學園區、科技產業園區擴區、實驗中學、運動休閒園區等。看好區域房市發展，壹起飛建設於今（1）日吉時舉辦位於屏東縣民公園旁電梯公寓動土，並祭出10年防水保固為售服核心，打造優質住宅環境空間。
記者陳美嘉／屏東報導
屏東縣近年來積極城市轉型，除中央與地方聯手規劃科學及科技園區，為強化在地醫療落實健康照護，屏東榮民總醫院已於去年完工啟用，未來包括2025年義联集團屏東義大醫院將啟用，2028年衛福部屏東醫院亦將落成，因大型醫院持續進駐，也讓屏東成為兼具科技發展、醫療照護移居城。
近年來積極在南台灣布局推案的壹起飛建設，過去曾在高市岡山推出「聚賢匯」系列作品，並已於大立漢神及漢神巨蛋商圈購地，未來亦有指標企業總部及指標建案陸續推出。今日在屏東市和生路53巷舉辦電梯公寓動土，區段屬復興和生路商圈，鄰近屏東果菜市場、復興公園及佔地面積達20公頃屏東縣民公園及屏東夜市等地標，車程約5分鐘即可到達家樂福量販店新屏店，8分鐘可達屏東車站，各項生活機能佳。
為體貼購屋族並致力打造優質住宅，用誠心規劃每棟有感建築為出發點，以永續經營做為核心目標，壹起飛建設屏東案規劃2-4房產品，屬低公設比建築，室內空間變大，並透過住家空間挑高，將整體視野更加通透明亮，每層戶數單純僅2-3戶，並規劃平面車位。為實質回饋購屋族，建案打出南台灣最強防水10年保固，一次購屋享有建商永續服務，幫助購屋族成家圓夢。