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為因應持續成長的近視雷射需求，今年 7 月，濰視眼科「仁愛院」正式進駐台北東區。由電眼名醫林友祺院長領航，秉持著濰視眼科一貫的複合式服務體驗，創新打造結合屈光、醫美的手術平台。
眼專科名醫領航「濰視美學」
眼專科名醫林友祺院長，曾任職於新光醫院眼科主治醫師、眼整形科主任，在屈光、眼整形手術及醫美療程上，均具備了相當豐富的臨床經驗，更以親切、專業的問診風格而頗獲好評。
林醫師表示，考量民眾在近視雷射、拿下眼鏡後，想表現炯炯有神的迷人雙眼，但現實卻事與願違，也使得越來越多人在回診追蹤時，就詢問眼整形相關事宜，有些人更直接於評估時，就提出是否能同時進行近視雷射與眼整形。
她說到：「這趨勢讓我們也開始思考，是否能透用眼科專業來提供屈光、醫美一站式完成的服務？而濰視眼科仁愛院就是在這個契機下孕育而生，除了原本就擅長的近視雷射 SMART transPRK，更導入全新精品醫美品牌-濰視美學」。
來到濰視眼科仁愛院，如果有近視雷射需求，經由醫師評估及術前檢查適合，即可透過零接觸、不掀角膜瓣的 SMART transPRK 解決近視雷射問題；如有眼整形需求，也可同時諮詢醫師，就能獲得全方位的眼美容服務項目。
從視力到美麗一站完成
林友祺醫師提到，不管是雙眼皮、提眼瞼肌、消除眼袋淚溝等手術療程，也有鳳凰電波、海芙音波、黑鑽水飛梭、肉毒桿菌、精靈針、美妍針等等，能依據每位顧客的需求量身訂作適合的療程組合。
「我們希望以專業眼科的嚴謹、高規格，提供透明、安全的眼整形手術，以及醫美保養服務，讓客人從視力到美麗，一站式就能完成，輕鬆打造璀璨晶亮的眼神」，她說到。
近視雷射找眼科醫師，為什麼眼整形手術也要找眼科醫師？林友祺院長解釋，因為眼科醫師對於眼部構造、肌肉連結等關係較為清楚，因此更能準確雕琢出最佳眼型，確保術後的理想效果。
她進一步說明，眼睛相當的脆弱，眼科醫師與其他科別醫師不同的是，會根據個人眼部病史，例如，有做過近視雷射或患有其他眼疾者，在眼睛整形手術過程中，會同時兼顧術中與術後的安全性。
眼專科醫師 1 對 1 諮詢、操刀，安全更加分
林醫師特別分享，曾有患者在近視雷射後，選擇用雙眼皮手術讓自己擁有深邃迷人的晶亮雙眼。不過因為雷射術後乾眼問題還未完全緩解，就進行了雙眼皮手術，而術後眼皮腫脹，讓乾眼問題更為嚴重，甚至影響了視力的清晰度。
患者回診反應視覺模糊，經檢查發現原因後，林院長就乾眼問題開立人工淚液，並衛教說明加速眼皮消腫之方法，明快的專業處置也贏得顧客的讚賞。她直言，雷射與雙眼皮手術的潛在風險就是乾眼，若能及時處置就能緩解。
此外，像是眼瞼肌問題造成眼皮下垂，也會影響視覺。如果能尋求專業眼科醫師幫忙完成近視雷射與提眼肌手術，除了可以把關眼睛健康，也能將提眼肌手術做得更精確細緻。
在濰視眼科仁愛院裡詢問眼整形，都是由醫師親自諮詢、進行雙向溝通，為顧客量身打造最適合的客製化療程，讓每位客人都能夠在安全、安心、安然的狀態下，打造自然有神的迷人美眸，更無需擔心不必要的療程推銷。
濰視眼科仁愛院佔地超過百坪，更特別營造舒適愜意的環境氛圍，服務均採預約制，並提供專屬諮詢室及術後恢復室，讓客戶隱私能獲得保護，讓顧客從術前到術後都能享受高品質的服務體驗。
林友祺院長強調，即便疫情逐漸遠離，但絕大多數的民眾仍習慣佩戴口罩，這也使得人與人面對面交流時，「眼睛」成為表達情感的焦點。濰視眼科仁愛院提供全方位的眼部健康 MIX 美型的高品質服務，定能完成您對動人美眸的要求。
文 / 黃慧玫、圖 / 楊紹楚
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 打造迷人電眼好簡單！濰視眼科打造屈光、醫美一站式手術平台，兼顧眼部美型與健康