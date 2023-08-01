我是廣告 請繼續往下閱讀
不少民眾都有固定在服用特定藥物，但是有些藥物可能在夏季中增加中暑風險，像是憂鬱症藥物會影響排汗、甲狀腺補充劑會促進新陳代謝增加身體產熱、或是利尿劑增加脫水風險。
此外，即便較為溫和的中藥也可能有這樣的問題，黃世勳說：「比較滋補的何首烏、白芥子可能造成比較多產熱作用，在中暑的影響機會上很高，盡量減少戶外活動，加上出門記得要防曬。」以下為常見易發生中暑機率的藥物，民眾需要特別留意。
二、如何挑選合適防曬產品
愛美女性出門不忘擦防曬，但別以為防曬產品係數越高越好，其實在挑選防曬乳時，可以先從自己的皮膚狀況觀察起，是容易曬黑、還是曬紅，與選擇的防曬類產品 PA 還是 SPF 有關聯性。
藥師公會中藥發展委員會副主委王儀絜解釋：「紫外線波長分為 UVA、UVB、UVC 主要是前兩者容易對人類產生影響，像是 UVA 容易讓人曬黑、老化、造成曬斑；UVB 則會造成曬傷、曬紅。」為對抗 UVA 的產品防曬係數都是PA+、PA++、PA+++，每多一個 + 則多一倍防曬時間；對抗 UVB 則是用 SPF 係數，此係數代表延長曬紅、曬傷的倍率，若 SPF 20 代表延緩 20 倍時間。
王儀絜強調：「並非係數越高越好，還是依據自己自身狀況、曝曬環境來做選擇，最重要的是防曬乳是需要補擦的，並非擦一次就可以防護一整天。」
三、防曬乳、防蚊液需間隔 15 分鐘
近日登革熱疫情嚴峻，除了擦防曬乳之外，不少民眾也會擦防蚊液，不少民眾也有疑慮兩者是可以合併使用？把握原則得「先防曬再防蚊」而且兩者要間隔 15 分鐘以上，王儀絜解釋：「避免防曬乳中的『二苯甲酮』與防蚊液中的敵避產生交互作用，刺激皮膚造成噁心、嘔吐、暈眩等。」
四、曬傷後蘆薈、中藥都能有幫助
即使擦了防曬乳，有些民眾仍會曬傷，這時普遍常見會到藥妝店買蘆薈擦，事實上，民眾自家如果有栽種蘆薈也可以直接拿來使用，藥師公會全聯會理事長黃金舜親自拿起自栽種的蘆薈，將左右邊的刺去除後，剖開取其中的果凍凝膠擦至皮膚上，主要是蘆薈大黃素也能緩解曬傷的不適感。
另外，民眾也可以自己使用中藥材還緩解皮膚的不適感，王儀絜提到：「中藥材中的薄荷、冰片有降溫作用；蒲公英、生甘草、黃連等有清熱抗菌；白及、紫草、雷公根則可以修復。」可以取以上的中藥材各 3 錢大概 12 克放入鍋子，用水做覆蓋再加入米酒可以把脂溶性藥材溶解出來，浸泡 30 分鐘後再小火熬煮 20 分鐘，最後加入冰片攪拌關火放涼，使用乾淨的紗布沾濕敷在皮膚上。
王儀絜提醒：「每一次可以敷 10-15 分鐘，若是皮膚比較乾燥的人，整片紗布就乾了可以取起來再重新敷一片，若手溫比較高的話，則不需要拍打按壓，剩餘的藥液也可以裝入瓶子帶出門使用，老人跟小孩都是敏感族群，放入冰片、薄荷的量可以酌量減少。」但若是有嚴重曬傷、且出現明顯傷口者仍是需要儘早尋求皮膚科醫師的協助。
諮詢專家：中華民國藥師公會全國聯合會
文、王芊淩／圖、黃懷賢
延伸閱讀：
曬傷小心會留疤！中醫師：易曬傷體質可調理，避免「日曬瘡」
別以為秋天就不會「頭皮曬傷」！專家：雄性禿、特殊髮型者應注意
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 先塗防曬乳再擦防蚊液！藥師解析夏日四大常見用藥疑問