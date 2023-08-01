高師大要求潘孟安「更正論文瑕疵」　王鴻薇諷：重寫半份蠻殘忍

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不僅如此，王鴻薇還表示，潘孟安論文竟連國家公園網站的內容都一字不漏的抄襲，該論文17頁抄襲玉山國家公園網站，18、24頁抄襲國家公園網站，且以上抄襲皆未有引註。
針對爆料，高師大回應，校方依據「國立高雄師範大學碩博士學位論文違反學術倫理案件處理要點」召開審定會議，審定結果為潘孟安碩士學位論文確實有違反學術倫理瑕疵，但尚未達撤銷學位之程度，決議予以書面告誡處分，並要求潘收到審定報告書之日起2個月內，完成所有瑕疵更正。
潘孟安則回應，經系統及人工比對，對照現今國立高雄師範大學成人教育研究所在系所網站上公布的論文原創性比對規範表單，其要求全篇比對相似度須低於23%，「本人合乎畢業規範要求，論文具有原創性，無抄襲之疑慮。」
對於高師大及潘孟安聲明，王鴻薇下午痛批，高師大早就成立學倫會、早就做出決議，為何等到他揭發後才對外公布？且這結果到現在都沒提供給檢舉人？再幫潘孟安隱藏、掩飾什麼？
王鴻薇也表示，潘孟安幕僚透過媒體放話，稱高師大若沒撤銷潘孟安學位，問他要不要退選，「這真的是丟臉到家」。王鴻薇指出，高師大今做出決議，確實涉嫌違反學倫相關規定，也對潘孟安做成告誡，要求更正、撤換論文，「這樣的處置，證明潘孟安論文的確有抄襲。」
王鴻薇質疑，抄襲的人卻要求他退選，「請問一下這是天下什麼樣的道理？怎麼會這樣厚臉皮？」他諷刺潘孟安如同前總統府發言人谷辣斯，自己當小三還反而在臉書上質問他，現在潘孟安自己論文被告誡要求更正，竟還透過身邊人要求他退選，民進黨臉皮厚到跟牆壁一樣。
王鴻薇稍早接受《NOWnews今日新聞網》訪問表示，很多政治人物在沒有54%論文抄襲情況下，其他學校就宣布撤銷學位，高師大現要求2個月內更正論文瑕疵；王鴻薇直呼重寫半份論文，這對潘孟安來說「蠻殘忍」，也呼籲高師大應明確執行。