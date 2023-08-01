影音／慈妹甜美嗲聲應援加持！劉俊豪中職明星賽首安出爐
2023中華職棒明星周圓滿落幕，兩場比賽都是由明星隊帶走勝利。不過在第二場的比賽中，中華隊在第七局輪到劉俊豪上場打擊，此時在看台上的應援團決定讓Fubon Angels慈妹來喊口號帶動球迷，而在打擊區上的劉俊豪獲得慈妹甜美嗲聲的加持之下，敲出他在明星賽生涯的第一支安打，上壘之後慈妹拿起麥克風高喊「劉俊豪 我愛你！」。
運動中心/綜合報導
自主培訓出身的劉俊豪逐漸成為富邦悍將的主力球員，今年球季劉俊豪曾自曝自己是慈妹鐵粉，在4月12日的比賽中奪下單場MVP，獲得和偶像一起跳舞的機會，到來明星賽這種歡樂的氣氛，大家都非常期待劉俊豪和偶像慈妹會有哪些互動。
獲邀參與中華職棒明星賽的劉俊豪第一場比賽並沒有先發，但在八局上半接替「人氣王」江坤宇上場代打，可惜遭到三振，第二場比賽劉俊豪先發上陣，經歷前兩個打數都沒有安打之後，明星賽應援團決定更改加油方式，請慈妹來喊口號為劉俊豪加油，劉俊豪果然沒有讓偶像失望，敲出一支安打，上壘之後還得到偶像的「告白」，可說是明星賽另類大贏家。
在明星賽慈妹帶動應援效果奇佳，在未來例行賽富邦悍將主場賽事中會不會如法炮製？值得期待。