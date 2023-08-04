最常聽到哪一首告五人的歌！《用九》直擊心靈 《華燈》好揪心
告五人由雲安、犬青、哲謙組成，他們在今年一口氣站上台北小巨蛋、高雄巨蛋舞台，再再證明他們的人氣《NOWnews今日新聞》以「告五人為這些影視唱過的歌曲，你知道嗎？」作為期5天的民調，結果出爐，電視劇《用九柑仔店》的插曲〈披星戴月的想你〉，獲得最高票；其次是影集《華燈初上》片尾曲〈好不容易〉；位居第三的是戲劇《她們創業的那些鳥事》插曲〈在這座城市遺失了你〉。
記者吳雨婕/綜合報導
《用九柑仔店》情描述離開鄉下到都市工作的男主角俊龍（張軒睿 飾）在祖父病倒住院後，決定回鄉繼承柑仔店的經過，除了在劇情中帶出滿滿的台灣在地情感，更打中了許多離鄉遊子的內心深處，是2019年的催淚劇之一。而其中插曲〈披星戴月的想你〉更是讓觀眾在邊看劇的過程中，與歌曲達成共鳴，帶出歌詞「我會披星戴月的想你，我會奮不顧身的前進，遠方煙火越來越唏噓」。
影集《華燈初上》由林心如、楊祐寧、楊謹華、鳳小岳、劉品言、謝瓊煖、謝欣穎等人主演，當初一開播就引起關注，角色糾葛的情感，搭上告五人演唱的片尾曲〈好不容易〉，雲安開頭吟唱的「滴答」，代表的不只是雨聲，也是時間流逝的感覺，如同歌詞「錯把承諾當有趣，怎麼對得起，你我炙熱的痕跡」，就像楊謹華飾演的「蘇媽媽」在感情上付出了真心與時間，卻在最後留下滿滿一地的破碎與不甘心。
《她們創業的那些鳥事》由陳意涵、林心如、邱澤、簡嫚書等主演，是部難得以女生視角為主軸的戲劇，〈在這座城市遺失了你〉原是一首失戀神曲，光是在YT就有2433萬次點擊，不過這首歌曲在這部劇中，想傳遞的不只有愛情，就像在漫漫人生路途中，會失去很多東西，但也請不要忘記手上擁有的。