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最常聽到哪一首告五人的歌！《用九》直擊心靈　《華燈》好揪心

▲告五人為許多戲劇演唱插曲、片尾曲，其中又以《用九柑仔店》的插曲〈披星戴月的想你〉，以及《華燈初上》片尾曲〈好不容易〉最為人所知。（圖／相信音樂提供）
▲告五人為許多戲劇演唱插曲、片尾曲，其中又以《用九柑仔店》的插曲〈披星戴月的想你〉，以及《華燈初上》片尾曲〈好不容易〉最為人所知。（圖／相信音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

告五人由雲安、犬青、哲謙組成，他們在今年一口氣站上台北小巨蛋、高雄巨蛋舞台，再再證明他們的人氣《NOWnews今日新聞》以「告五人為這些影視唱過的歌曲，你知道嗎？」作為期5天的民調，結果出爐，電視劇《用九柑仔店》的插曲〈披星戴月的想你〉，獲得最高票；其次是影集《華燈初上》片尾曲〈好不容易〉；位居第三的是戲劇《她們創業的那些鳥事》插曲〈在這座城市遺失了你〉。

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《用九柑仔店》情描述離開鄉下到都市工作的男主角俊龍（張軒睿 飾）在祖父病倒住院後，決定回鄉繼承柑仔店的經過，除了在劇情中帶出滿滿的台灣在地情感，更打中了許多離鄉遊子的內心深處，是2019年的催淚劇之一。而其中插曲〈披星戴月的想你〉更是讓觀眾在邊看劇的過程中，與歌曲達成共鳴，帶出歌詞「我會披星戴月的想你，我會奮不顧身的前進，遠方煙火越來越唏噓」。

▲《用九柑仔店》為本屆金鐘入圍大贏家。（圖／用九柑仔店粉專）
▲《用九柑仔店》金鐘獎入圍大贏家，告五人為該部戲劇演唱插曲〈披星戴月的想你〉。（圖／用九柑仔店粉專）
影集《華燈初上》由林心如、楊祐寧、楊謹華、鳳小岳、劉品言、謝瓊煖、謝欣穎等人主演，當初一開播就引起關注，角色糾葛的情感，搭上告五人演唱的片尾曲〈好不容易〉，雲安開頭吟唱的「滴答」，代表的不只是雨聲，也是時間流逝的感覺，如同歌詞「錯把承諾當有趣，怎麼對得起，你我炙熱的痕跡」，就像楊謹華飾演的「蘇媽媽」在感情上付出了真心與時間，卻在最後留下滿滿一地的破碎與不甘心。

▲楊謹華（左）、林心如（右）出席《華燈初上》金鐘媒體茶敘。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.10.14）
▲楊謹華（左）、林心如（右）演出影集《華燈初上》，告五人為影集演唱片尾曲〈好不容易〉。（圖／NOWnews資料照）
《她們創業的那些鳥事》由陳意涵、林心如、邱澤、簡嫚書等主演，是部難得以女生視角為主軸的戲劇，〈在這座城市遺失了你〉原是一首失戀神曲，光是在YT就有2433萬次點擊，不過這首歌曲在這部劇中，想傳遞的不只有愛情，就像在漫漫人生路途中，會失去很多東西，但也請不要忘記手上擁有的。

▲林心如（左起）、簡嫚書、陳意涵 《她們創業的那些鳥事》結局收視拿下周日冠軍。（圖／八大）
▲林心如（左起）、簡嫚書、陳意涵主演《她們創業的那些鳥事》，告五人的失戀神曲〈在城市遺失了你〉為該劇插曲。（圖／八大）

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