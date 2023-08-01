室溫超導體「理論上」成真？美專家最新論文曝 美國超導盤前爆漲
日前南韓科學團隊聲稱合成出「室溫常壓超導體」LK-99，成為近期科學界最矚目的事件，目前各國實驗室都在不斷進行複現中。而美國勞倫斯伯克利國家實驗室的專家，在稍早發出一篇論文，瞬間讓美國掀起超導熱，連美國超導公司股價都因此在周二盤前暴升116%。
記者潘毅/綜合報導
這次韓國實驗室發現，但尚未獲得證實的「室溫常壓超導體」LK-99，合成材料主要為黃鉛礦、磷化亞銅等，為鉛磷灰石稍加變動的六方結構，研究稱它能在400 K（127 °C）以下環境中作為超導體，但良率極低，且成品具易碎性。
美國勞倫斯伯克利國家實驗室（LBNL）的物理學家格里芬（Sinéad M. Griffin）稍早在美國時間31日時，同樣於《arXiv》（未經同儕審查平台）上發表一篇論文，其內容稱，經過電腦計算，理論上LK-99 的結構確實滿足在「室溫常壓」下構成超導性。
不過論文中同時也提到，LK-99僅在銅原子滲透到晶格中不太可能的位置，巧妙又奇蹟般的剛好排列在一起才能夠形成超導通道，這意味著該材料很難合成重現，但仍為其提供了理論上的支持。
消息一出，也讓美股在周二盤前做出反應，美國超導公司（American Superconductor (NASDAQ:AMSC)）開盤前一度報21.80美元，股價上漲116.27%；而過去5個交易日，該股股價累計上漲了37.14%。美國超導公司是美國能源技術公司，專門從事電力系統和超導線的設計和製造。