掌握2招減少晚婚晚育不孕壓力　主持人Janet分享求子經歷鼓勵不孕家庭！

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35歲後卵巢功能衰退 醫師建議晚育女性做2件事晚婚晚育趨勢下，年齡是女性生育能力的頭號敵人。王家瑋醫師指出，三十五歲左右的女性往往正值工作事業奮鬥期，但生育能力也處在不可逆的狀態，因此婚孕、事業孰先孰後，也成為現代女性的難題。
王家瑋醫師提醒，女性生育的黃金年齡在25－35歲，此時是卵子品質的黃金期，步入35歲之後，女性卵巢功能逐漸衰退，建議所有晚婚晚育但不想承受不孕風險的女性可以做以下2件事：
- 主動關注生育能力，定期AMH檢測：
- 凍存卵子，讓時間不再成為生育阻力
- 35歲以上無對象、未婚女性，但未來仍有婚育計畫者
- 計劃出國、長期打拼事業預估晚婚的女性
- 存在婦科疾病或有手術需求如罹患癌症者需進行化療或放射線治療
- AMH值偏低（小於2）
- 卵巢早衰者
Jane鼓勵女性思考凍卵議題 政府亦擴大補助不孕治療而Janet在婚前檢查時得知自己抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）指數過低，屬於不易懷孕體質，因此決定凍卵並順利成功取出6顆健康卵子。婚後第一胎以自然受孕的方式生下長子Egan，但2019年二度自然受孕時卻意外流產，之後決定解凍凍存的卵子求助試管嬰兒治療生下次子Dylan。
Janet以過來人的角色，鼓勵女性思考凍卵議題，她表示選擇凍卵，並非要讓自己只能有人工生殖的選項，而是增加生育選擇的保障，藉由凍卵增加自己的時間機會，讓考慮結婚或者生育的女性，更有自信與勇氣做出抉擇。
此外，現在政府也已大幅擴大不孕症試管嬰兒補助，王家瑋醫師提到，過去僅補助中低收入以下之不孕症家庭，但現在擴大包含45歲以下女性之夫妻，提供每次6至15萬元補助，統計平均每年有2萬多個家庭得以受惠，希望更多女性關注了解未來生育方案的選項，藉由生殖醫學技術獲得幸福。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58749
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