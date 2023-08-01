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掌握2招減少晚婚晚育不孕壓力　主持人Janet分享求子經歷鼓勵不孕家庭！

掌握2招減少晚婚晚育不孕壓力　主持人Janet分享求子經歷鼓勵不孕家庭！
掌握2招減少晚婚晚育不孕壓力　主持人Janet分享求子經歷鼓勵不孕家庭！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】現代人普遍晚婚晚育，而台灣少子化問題也越來越嚴重。根據內政部統計，去年全台新生兒只有13.8萬人，生育率降至0.87%創新低。此外，35歲以上首次生產的高齡產婦佔比也從9.44%（21,468人）攀升到32.44%（44,583人），平均約3個新手媽媽就有1位是高齡產婦。

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生殖醫學中心院長王家瑋指出，35歲以上高齡婦女發生不孕、流產、死產、胎兒染色體異常等機會較高，長年幫助許多難孕夫妻，深知不孕症道路有多麼艱難，因此每年藉由活動，希望幫助更多在求子之路上跌跌撞撞的家庭能有交流管道。而知名主持人Janet謝怡芬也在今年回台出席活動分享經歷。

35歲後卵巢功能衰退　醫師建議晚育女性做2件事

晚婚晚育趨勢下，年齡是女性生育能力的頭號敵人。王家瑋醫師指出，三十五歲左右的女性往往正值工作事業奮鬥期，但生育能力也處在不可逆的狀態，因此婚孕、事業孰先孰後，也成為現代女性的難題。

王家瑋醫師提醒，女性生育的黃金年齡在25－35歲，此時是卵子品質的黃金期，步入35歲之後，女性卵巢功能逐漸衰退，建議所有晚婚晚育但不想承受不孕風險的女性可以做以下2件事：

  1. 主動關注生育能力，定期AMH檢測：
抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）指數代表女性卵巢庫存量，也是評估卵巢衰退或多囊性卵巢的指標之一，指數越高代表卵子庫存量越多，太低不代表不孕而是需要比別人更積極規劃生育計畫，考慮提早凍卵作為分散不孕風險的替代方案，定期進行AMH指數檢測了解生育能力，作為規劃生育的參考。

  1. 凍存卵子，讓時間不再成為生育阻力
凍卵可協助正值婚育年齡，但尚未有對象或正專注於學業、事業未有生育計劃的女性，保留生育選擇、緩減生育力不可逆的壓力。王家瑋醫師建議5類對象可考慮先行凍卵，包含：

  • 35歲以上無對象、未婚女性，但未來仍有婚育計畫者
  • 計劃出國、長期打拼事業預估晚婚的女性
  • 存在婦科疾病或有手術需求如罹患癌症者需進行化療或放射線治療
  • AMH值偏低（小於2）
  • 卵巢早衰者

Jane鼓勵女性思考凍卵議題　政府亦擴大補助不孕治療

而Janet在婚前檢查時得知自己抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）指數過低，屬於不易懷孕體質，因此決定凍卵並順利成功取出6顆健康卵子。婚後第一胎以自然受孕的方式生下長子Egan，但2019年二度自然受孕時卻意外流產，之後決定解凍凍存的卵子求助試管嬰兒治療生下次子Dylan。

Janet以過來人的角色，鼓勵女性思考凍卵議題，她表示選擇凍卵，並非要讓自己只能有人工生殖的選項，而是增加生育選擇的保障，藉由凍卵增加自己的時間機會，讓考慮結婚或者生育的女性，更有自信與勇氣做出抉擇。

此外，現在政府也已大幅擴大不孕症試管嬰兒補助，王家瑋醫師提到，過去僅補助中低收入以下之不孕症家庭，但現在擴大包含45歲以下女性之夫妻，提供每次6至15萬元補助，統計平均每年有2萬多個家庭得以受惠，希望更多女性關注了解未來生育方案的選項，藉由生殖醫學技術獲得幸福。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58749

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