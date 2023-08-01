郭子乾「擔心曾莞婷不接受我」 演女神老公互動全曝光
郭子乾、曾莞婷主演的影集《省省吧！我家富貴發》預計年底播出，兩人在劇中飾演夫妻，和影劇新秀余晉、胡智強、陳昭妃飾演一家五口，並邀來方志友、古斌等人飾演同住社會住宅的鄰居，透過喜劇方式呈現溫馨逗趣的劇情，刻畫人人皆有感的買房租屋經驗，郭子乾自有一套喜劇模式，一開始擔心不被曾莞婷接受，對此，曾莞婷反而覺得收穫良多，學到不一樣的節奏。
記者羅凌筠、實習記者郭亘芸/綜合報導
本身就擅長喜劇的郭子乾在拍戲時不斷鼓勵其他演員們，提到首度與他合作就飾演夫妻的曾莞婷，他說：「一開始擔心她不能接受我的模式，但後來她演的很鬆、很自然！」他也不斷鼓勵也是第一次與他合作的古斌，「導演都說可以，那就表示你演的很好！」
大家同時感謝郭子乾給予各種建議及鼓勵，曾莞婷感激說：「郭哥都會跟我們分享他的喜劇節奏，同一句話怎麼講比較好笑，大家可以參考嘗試！」余晉也說：「跟郭哥一起拍戲讓我有很多的收穫，也覺得榮幸。」
模仿天王郭子乾本周五（4日）也將回歸主持界，《鄉民大學問》晚上7點於NOWnews YouTube頻道盛大首播。節目最大亮點由主持人郭子乾發揮模仿專長，率領鄉民女神克萊兒與3位來自海內外頂尖大學的帥哥美女學霸，首集來賓邀請王世堅、謝龍介、黃暐瀚，將針對各類時下流行議題尖銳發問。