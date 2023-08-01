最綠造鎮　搶搭「淨零」浪潮建案全社區標配電動車位

品牌建商「清景麟建築團隊與泰嘉開發」繼第一案「高鐵國際城」，第二案「高鐵科技城」今（1）日吉時盛大舉辦動土大典。有來自阿里山達邦部落的「鄒天使合唱團」以具穿透力的歌聲嘹亮開唱，以及醒獅戰鼓表演，場面溫馨熱鬧。
記者陳美嘉／綜合報導
因應全球暖化的趨勢，淨零排放已經成為ESG永續新浪潮，考量10多年後電動車即將高度普及，清景麟建築團隊已經將集團下的數個規劃中建案都朝全社區電動車位規劃，其中與泰嘉開發合作的「高鐵科技城」社區共計652個車位也都將會是電動車位，依台電規定，專設一戶專用電表搭配EMS電能管理系統，提供可兼顧安全美觀及智慧管理的住宅充電新模式。
「高鐵科技城」不僅享有高鐵出站第一排的地段優勢，同時也積極響應政府的「2040年新售汽車全面電動化」政策，全社區652個車位全部配備電動車位，以及將近700坪的大型「城中園」花園，將來完工時，將會是嘉義地區首座最「綠」造鎮社區。
清景麟建築團隊董事長林聰麟表示，雖然全社區電動車位規劃會增加不少營造成本，但考量未來趨勢，全社區電動車位勢在必行，未來住戶交屋入住時，無須再與管委會協調充電樁設置或電費計算等相關問題，省時省力。
「高鐵科技城」基地位置三面臨路、黃金角地，同時更以大尺度退縮、開放人行空間，達到開闊棟距的舒適感，建築邀請到國內外獲獎無數的「Q-LAB曾永信建築師事務所」專業團隊規劃，主打2~3房花園泳池新造鎮，從公設景觀到居家格局，創造整體性的美感與好感。住戶服務上，也致力實踐領先業界的售後服務，更在挑選建材設備力求高品質，讓每一位買房、成家的客戶，都有「想像之上」的感受。本案預計於9/28檔期公開。