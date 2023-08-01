林柏宏自爆「3大NG行為」遭友罵！搭捷運被狂粉偷拍 神反應自救
林柏宏今（1）日出席頂級鍋物品牌代言活動，他笑說自己喜歡把芋頭煮到很爛「喝濃湯」，平時不太沾醬以吃原型食物為主，但卻喜歡用肉片包蔥和香菜一起吃；林柏宏還透露：「吃肉的時候我會喜歡一整盤肉下去，以前有一陣子因為這樣被人家念，後來（改成）一片一片下鍋。」此話一出，立刻得罪在場「鍋控」，不論是芋頭煮湯、香菜以及肉整盤下鍋，都是不少人飲食習慣上的地雷。另外，林柏宏還說曾遇過搭捷運被偷拍的經驗，但他以「神反應」躲過騷擾。
記者黃雅琪/台北報導
父親節即將到來，林柏宏也提到，過往都會買衣服、太陽眼鏡送爸爸，如果沒時間買禮物的話，就會直接包紅包孝親。近來，代言接到手軟的林柏宏，卻謙虛說：「已經有的代言都很滿足了、很惜福，感謝大家的厚愛，不敢再多想，但是願望清單也是有一些，車子不錯，滿想代言牙膏和牙刷，因為我自認為是一個很重視牙齒保健的人。」他透露，兒時很多蛀牙，所以特別在意牙齒保健。
雖然用餐時少有遇到粉絲打擾，但林柏宏卻透露，搭捷運時遭遇粉絲偷拍經歷：「我有遇過坐捷運在睡覺時，張開眼睛就一支手機在我面前！」他補充，自己當下沒有向對方反應，而是選擇立刻閉上眼睛逃避：「我如果有什麼反應的話，就是被他拍下來了。」