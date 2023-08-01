電商書價打到骨折！文化部出1億止血：禁低價折扣、鼓勵借電子書

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文化部指出，「電子書計次借閱服務」是現行圖書館提供電子書的借閱型態之一，讀者每借閱一次，圖書館將支付3元給平台、9元給出版社及作者，但因地方經費有限，分配給讀者的計次借閱點數受到限制，無法滿足讀者實際數位閱讀需求；9月起文化部將與地方協力，打開借閱點數上限，不僅讀者能隨時借閱想看的書籍，每一次借閱也會為作者及出版社帶來收入，進一步提升台灣文化內容。
首年文化部將以1億元預算規模，在文化平權考量下，針對直轄市投入購買的電子書借閱點數，文化部最高增加2倍投入，針對縣市點數，文化部最高增加9倍投入。如直轄市原購買10萬點，文化部最高將增加投入20萬點；若縣市購買3萬點，文化部最高增加至27萬點。
文化部盼藉此政策，改善過去因縣市政府預算投入不足，讀者借閱必須受限於每月限量無法提高借閱率，導致電子出版無法擴大市場增加更多熱門出版的狀況；並藉由每一筆借閱支付出版社及作者相應費用，促進數位出版及閱讀的正向循環。
此外，在促進數位閱讀同時，文化部也關照紙本圖書合理利潤問題，各縣市獲得擴大電子書計次借閱的前提，是必須配合進行優化圖書採購機制，各公共圖書館除遵照「文化藝術採購辦法」規定採最有利標，並應依新修訂「中央政府各機關學校辦理中文圖書採購應注意事項」規定，圖書採購中的圖書費不得低於圖書總定價70%，且應「保障出版社實得圖書定價7折以上」，文化部也將酌予補助一定比例的行政費用，盼確保出版社獲得合理利潤。
文化部說，此項優化圖書採購機制，也將請其餘各機關、學校配合辦理。