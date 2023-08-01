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電商書價打到骨折！文化部出1億止血：禁低價折扣、鼓勵借電子書

▲電商書價打到骨折，文化部今（1）日宣布2圖書政策，首年投入1億元為出版業止血。（示意圖／記者葉政勳攝 , 2023.04.26）
▲電商書價打到骨折，文化部今（1）日宣布2圖書政策，首年投入1億元為出版業止血。（示意圖／記者葉政勳攝 , 2023.04.26）

記者李琦瑋／台北報導

今年初出版產業面臨嚴峻的電商流血折扣戰事件，十多家大型出版社連署要求文化部制定圖書折扣秩序制，要求圖書銷售不能隨意打折，文化部今（1）日公布2項圖書政策，各縣市在配合優化圖書採購，保障出版社獲得定價7折以上利潤前提下，文化部將擴大縣市政府對接平台與出版社的計次付費借閱電子書點數，以首年1億元規模，讓「公共出借權跨出大步」，禁低價折扣並鼓勵民眾借閱電子書。

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文化部表示，因應出版社連署訴求，已邀集出版產業及電商通路代表召開及組成「圖書折扣秩序議題」對話平台，文化部也推出各項出版產業扶植政策，包含以實體書店為主的文化成年禮金、各縣市創新書市等。今天推出的促進電子書發展的擴大電子書計次借閱、實體圖書價格保障的優化圖書採購機制，將於9月正式上路。

文化部指出，「電子書計次借閱服務」是現行圖書館提供電子書的借閱型態之一，讀者每借閱一次，圖書館將支付3元給平台、9元給出版社及作者，但因地方經費有限，分配給讀者的計次借閱點數受到限制，無法滿足讀者實際數位閱讀需求；9月起文化部將與地方協力，打開借閱點數上限，不僅讀者能隨時借閱想看的書籍，每一次借閱也會為作者及出版社帶來收入，進一步提升台灣文化內容。

首年文化部將以1億元預算規模，在文化平權考量下，針對直轄市投入購買的電子書借閱點數，文化部最高增加2倍投入，針對縣市點數，文化部最高增加9倍投入。如直轄市原購買10萬點，文化部最高將增加投入20萬點；若縣市購買3萬點，文化部最高增加至27萬點。

文化部盼藉此政策，改善過去因縣市政府預算投入不足，讀者借閱必須受限於每月限量無法提高借閱率，導致電子出版無法擴大市場增加更多熱門出版的狀況；並藉由每一筆借閱支付出版社及作者相應費用，促進數位出版及閱讀的正向循環。

此外，在促進數位閱讀同時，文化部也關照紙本圖書合理利潤問題，各縣市獲得擴大電子書計次借閱的前提，是必須配合進行優化圖書採購機制，各公共圖書館除遵照「文化藝術採購辦法」規定採最有利標，並應依新修訂「中央政府各機關學校辦理中文圖書採購應注意事項」規定，圖書採購中的圖書費不得低於圖書總定價70%，且應「保障出版社實得圖書定價7折以上」，文化部也將酌予補助一定比例的行政費用，盼確保出版社獲得合理利潤。

文化部說，此項優化圖書採購機制，也將請其餘各機關、學校配合辦理。

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