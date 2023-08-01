出師不利！賴清德民主大聯盟受挫　至今6人退選

我是廣告 請繼續往下閱讀
接著是宜蘭縣資深立委陳歐珀，遭時代力量前立委黃國昌踢爆，與im.B詐騙集團主嫌曾國緯關係匪淺，甚至曾於2020年競選期間，免費使用im.B詐騙集團旗下在羅東精華區辦公大樓當服務處，日後陳歐珀回擊，為捍衛清白及顧全政治大局，宣布退出2024宜蘭立委選舉，「清白無價，誓死捍衛。」
賴清德在今年5月公布首波艱困選區提名，新北市永和區宣布與無黨籍政治評論員李正皓合作，引發黨內異音，有青年世代支持者質疑李曾涉嫌以私密影像威脅前女友，共同連署盼黨內審慎思考，李雖然多次否認，最終宣布「換取賴清德主席徹底解決民進黨性平爭議的空間」，退出立委選舉。
先前台灣政壇「#MeToo」風暴炎上，獲黨徵召的前副秘書長林飛帆參選台北第三選區立委，遭外界質疑處理黨工被性騷擾一事吃案，最終黨中央調查結果還其清白，但仍宣布退選，希望讓性平運動不再受到其他政治口水攻防干擾。
時間來到6月底，初選勝出的基隆市議員張秉鈞，將接棒現任立委蔡適應參選，未料涉及《貪污治罪條例》涉詐領助理費，遭基隆地方法院裁定羈押禁見，事後透過胞弟發表退選聲明，強調必定會勇於面對、全力配合司法偵辦，為避免佔用社會資源與影響後續選情，決定退出立委選舉。
最後則是民進黨立委參選人許展維，日前因違反《政府採購法》以20萬元交保，又遭台聯黨指控收紅包，昨日宣布退出立委選舉，為該區選情投入震撼彈。而賴清德從宣布「民主大聯盟」概念提名立委參選人至今，已6人宣布退選，陣前換將乃兵家大忌，選戰未戰先傷，更為選情增添變數。