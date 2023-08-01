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出師不利！賴清德民主大聯盟受挫　至今6人退選

▲民進黨主席暨總統參選人賴清德喊出「民主大聯盟」概念提名立委選將，至今已累績6人宣布退選。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲民進黨主席暨總統參選人賴清德喊出「民主大聯盟」概念提名立委選將，至今已累績6人宣布退選。（圖／記者葉政勳攝 ）

記者陳威叡／台北報導

民進黨上月16日召開全國黨代表大會，黨主席暨總統參選人賴清德與立委參選人同台造勢，象徵團結勝選決心，未料民進黨立委參選人許展維昨晚宣布退選屏南立委，為選區投下震撼彈，而本次民進黨立委提名賴清德喊出「民主大聯盟」，象徵跨黨派、跨世代、跨領域進行合作，但至今已6人宣布退選，包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市與屏東縣，陣前換將乃兵家大忌，選戰未戰先傷，更為選情增添變數。

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首位退選為初選勝出的桃園市議員楊家俍，日前於臉書自白20年前曾在網路張貼「深夜孤寂，需要妳的慰藉」短文觸犯《兒童及少年性交易防制條例》，在召開中執會前一日，獲得黨提名前夕宣布退選，成為「退選大聯盟」第一人。

接著是宜蘭縣資深立委陳歐珀，遭時代力量前立委黃國昌踢爆，與im.B詐騙集團主嫌曾國緯關係匪淺，甚至曾於2020年競選期間，免費使用im.B詐騙集團旗下在羅東精華區辦公大樓當服務處，日後陳歐珀回擊，為捍衛清白及顧全政治大局，宣布退出2024宜蘭立委選舉，「清白無價，誓死捍衛。」

▲遭指與im.B詐騙集團主嫌曾國緯關係匪淺，陳歐珀宣布退選立委，更是捍衛清白的開始。（圖／記者陳威叡攝）
▲遭指與im.B詐騙集團主嫌曾國緯關係匪淺，陳歐珀宣布退選立委，更是捍衛清白的開始。（圖／記者陳威叡攝）
賴清德在今年5月公布首波艱困選區提名，新北市永和區宣布與無黨籍政治評論員李正皓合作，引發黨內異音，有青年世代支持者質疑李曾涉嫌以私密影像威脅前女友，共同連署盼黨內審慎思考，李雖然多次否認，最終宣布「換取賴清德主席徹底解決民進黨性平爭議的空間」，退出立委選舉。

先前台灣政壇「#MeToo」風暴炎上，獲黨徵召的前副秘書長林飛帆參選台北第三選區立委，遭外界質疑處理黨工被性騷擾一事吃案，最終黨中央調查結果還其清白，但仍宣布退選，希望讓性平運動不再受到其他政治口水攻防干擾。

▲黨中央調查結果出爐，林飛帆時任副秘書長處理遭性騷並未吃案，最終仍宣布退出立委選舉，盼性平運動不受政治口水干擾。（圖／記者陳威叡攝）
▲黨中央調查結果出爐，林飛帆時任副秘書長處理遭性騷並未吃案，最終仍宣布退出立委選舉，盼性平運動不受政治口水干擾。（圖／記者陳威叡攝）
時間來到6月底，初選勝出的基隆市議員張秉鈞，將接棒現任立委蔡適應參選，未料涉及《貪污治罪條例》涉詐領助理費，遭基隆地方法院裁定羈押禁見，事後透過胞弟發表退選聲明，強調必定會勇於面對、全力配合司法偵辦，為避免佔用社會資源與影響後續選情，決定退出立委選舉。

最後則是民進黨立委參選人許展維，日前因違反《政府採購法》以20萬元交保，又遭台聯黨指控收紅包，昨日宣布退出立委選舉，為該區選情投入震撼彈。而賴清德從宣布「民主大聯盟」概念提名立委參選人至今，已6人宣布退選，陣前換將乃兵家大忌，選戰未戰先傷，更為選情增添變數。

▲許展維宣布退選屏南立委捍衛清白，民進黨表示尊重當事人決定。（圖／總統府提供）
▲許展維昨晚宣布退選屏南立委捍衛清白，成為賴清德「民主大聯盟」退選第6人。（圖／總統府提供）

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