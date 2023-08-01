酒駕釀禍！賓士男建國高架自撞「分隔島」 害死同車女友遭判刑
台北市一名李姓男子（27歲），去年9月2日凌晨，與陳姓女友在信義區夜店狂歡後，抱持僥倖心態酒駕上路，不料行經建國高架時，意外自撞分隔島，造成坐在副駕駛座的陳女喪命，而李男則陷入昏迷，住院數日清醒後，才得知女友被自己魯莽行為害死，案經審理，台北地院依公共危險致人於死判處李男有期徒刑3年3月。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，事發前一天，台北市受強颱軒嵐諾影響，下起傾盆大雨，李男及女友到夜店暢飲結束後，為貪圖一時方便，遂自行駕駛賓士車返家，但卻在建國高架上失控打滑，直接撞上匝道前分隔島，強大衝擊力導致賓士車頭嚴重潰縮，陳女也因此頭部重創、失去心跳，緊急送醫仍回天乏術，而李男則意識昏迷、全身受有多處擦挫傷，住院多日後才清醒。
事後李男向檢警表示，不記得為何自己會酒後上路，對於害死女友感到十分難過，對此，陳女家屬並不諒解，甚至指出根本不知道女兒有交男朋友，而經調查發現，李男抽血驗得酒測值為每公升1毫克，檢方日前偵結後，依酒駕致死起訴。
台北地院法官審理後認為，雖李男坦承犯行，並盼與陳女家屬以100萬元和解，但仍未取得對方諒解，審酌李男有重傷害等前科紀錄，且案發時處於假釋期間，故依法判刑3年3月，可上訴。