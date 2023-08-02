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打造永續與人才培育！高苑科大與金屬工業中心簽策略合作

▲高苑科技大學與金屬工業研究發展中心及台灣鋼鐵集團共同簽署策略合作備忘錄。(圖／記者黃守作攝，2023.08.01)
▲高苑科技大學與金屬工業研究發展中心及台灣鋼鐵集團共同簽署策略合作備忘錄。(圖／記者黃守作攝，2023.08.01)

記者黃守作／高雄報導

高苑科技大學與金屬工業研究發展中心及台灣鋼鐵集團，於1日上午，在高苑科技大學圖書館視聽區團體放映室，舉行淨零減碳技術升級及人才培訓策略合作簽約儀式，三方將共同推動淨零減碳技術升級與永續人才培育，致力將高苑科大打造成能協助企業降低排碳，以及為企業培養需要之永續人才的重要基地，並期許未來能有更多合作計畫的研究成果產出，共創多贏局面。

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▲高苑科技大學與金屬工業研究發展中心及台灣鋼鐵集團共同簽署策略合作備忘錄，以打造永續基地與人才培育。(圖／記者黃守作攝，2023.08.01)
▲高苑科技大學與金屬工業研究發展中心及台灣鋼鐵集團共同簽署策略合作備忘錄，以打造永續基地與人才培育。(圖／記者黃守作攝，2023.08.01)
高苑科技大學與金屬工業研究發展中心及台灣鋼鐵集團共同簽署淨零減碳技術升級及人才培訓策略合作儀式，是由高苑科技大學董事長林輝政主持，並由校長陳天惠、金屬工業研究發展中心董事長林仁益、台灣鋼鐵集團董事長王炯棻共同簽署策略合作備忘錄。

▲高苑科技大學董事長林輝政致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.08.01)
▲高苑科技大學董事長林輝政致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.08.01)
高苑科技大學董事長林輝政表示，高苑科技大學為推動淨零減碳技術升級與永續人才培育，並致力將高苑科大打造成能協助企業降低排碳，以及為企業培養需要之永續人才的重要基地，乃與金屬工業研究發展中心及台灣鋼鐵集團，共同簽署淨零減碳技術升級及人才培訓策略合作備忘錄。

高苑科技大學校長陳天惠說，合作備忘錄的簽約三方，擬進行之合作有，1.減碳路徑規劃與執行、2.生產設備調整與改善、3.降低碳排放之教育訓練與能量建置、4.智慧化及低碳化的人才與師資培訓等四大面向。

林輝政指出，備忘錄的簽署，不僅是單純的技術合作，同時也將這些合作項目，導入到學校的課程規劃，進而培養出日後智慧碳盤查、加熱廢熱回收技術、5G、AIoT、製程設備節電技術、數位轉型等專業技術人才。

林輝政並指出，高苑科技大學將藉由產官學的合作，讓學生在就學期間，就能學習到與社會未來發展趨勢與脈動的新知識與技能，將有助於學生日後就業，弭平學用落差的情形發生。

▲金屬工業研究發展中心董事長林仁益致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.08.01)
▲金屬工業研究發展中心董事長林仁益致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.08.01)
金屬工業研究發展中心董事長林仁益表示，高苑科技大學是南台灣位於科學園區內培育人才的重要學府，希望藉由產官學的合作，能夠培育出理論與實務兼具的學生，更希望將來可以更深化彼此的合作，吸引更多的學子加入高苑科大的行列，培養出更多國家未來優秀的人才。

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