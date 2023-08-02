打造永續與人才培育！高苑科大與金屬工業中心簽策略合作

我是廣告 請繼續往下閱讀
高苑科技大學董事長林輝政表示，高苑科技大學為推動淨零減碳技術升級與永續人才培育，並致力將高苑科大打造成能協助企業降低排碳，以及為企業培養需要之永續人才的重要基地，乃與金屬工業研究發展中心及台灣鋼鐵集團，共同簽署淨零減碳技術升級及人才培訓策略合作備忘錄。
高苑科技大學校長陳天惠說，合作備忘錄的簽約三方，擬進行之合作有，1.減碳路徑規劃與執行、2.生產設備調整與改善、3.降低碳排放之教育訓練與能量建置、4.智慧化及低碳化的人才與師資培訓等四大面向。
林輝政指出，備忘錄的簽署，不僅是單純的技術合作，同時也將這些合作項目，導入到學校的課程規劃，進而培養出日後智慧碳盤查、加熱廢熱回收技術、5G、AIoT、製程設備節電技術、數位轉型等專業技術人才。
林輝政並指出，高苑科技大學將藉由產官學的合作，讓學生在就學期間，就能學習到與社會未來發展趨勢與脈動的新知識與技能，將有助於學生日後就業，弭平學用落差的情形發生。
金屬工業研究發展中心董事長林仁益表示，高苑科技大學是南台灣位於科學園區內培育人才的重要學府，希望藉由產官學的合作，能夠培育出理論與實務兼具的學生，更希望將來可以更深化彼此的合作，吸引更多的學子加入高苑科大的行列，培養出更多國家未來優秀的人才。