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南橫斷了！驚人崩塌畫面曝光　路基流失300公尺恐要搶修3個月

▲埡口平台至向陽路段間，在里程約38.8k~39.2k有一處路基嚴重流失約300公尺。（圖／公路總局第三區養護工程處提供）
▲埡口平台至向陽路段間，在里程約38.8k~39.2k有一處路基嚴重流失約300公尺。（圖／公路總局第三區養護工程處提供）

記者許若茵／台北報導

杜蘇芮颱風短時間內降下驚人雨量，造成南橫公路台部分路段發生邊坡坍方、土石流及落石等災損，其中埡口平台至向陽路段間，有一處路基嚴重流失約300公尺，公路總局預估，施工時間需要3個月至10月30日止，施工管制期間禁止一般車輛通行，並採西進西出、東進東初，意即從高雄端進入旅客將無法到台東，從台東端進入的旅客，也無法到達高雄。

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公路總局第三區養護工程處表示，杜蘇芮颱風短時間在南橫山區降下驚人雨量，造成南橫公路台20臨105線0k~44k（梅山口~天池~埡口平台~向陽）水文地質較不穩定路段發生邊坡坍方、土石流及落石等災損，甲仙工務段及關山工務段第一時間巡查沿線有多處小坍方及落石等情事，可立即清理搶通，而較大災害有30.4k（檜谷路段）及41.7k（向陽路段）等二處因土石流及山谷溪水暴漲流入大量土石淹埋道路，人、車無法通行。

▲埡口平台至向陽路段間，有一處路基嚴重流失約300公尺。 （圖／公路總局第三區養護工程處提供）
▲埡口平台至向陽路段間，有一處路基嚴重流失約300公尺。 （圖／公路總局第三區養護工程處提供）
第三區養護工程處指出，台20臨105線38.8k~39.2k路基缺口路段，其地理位置是卑南溪上游源頭為哈里博松溪，亦為舊雪峰橋址，過去該溪上邊坡有大量崩坍造成崩積土砂堆積，本屬易生土石流動區域，前期災害採短期簡易貨櫃工法辦理修復，並搭配防災管理即坍即修方式維持道路開放通行，接續辦理中期橋梁提升工程，目前施工中。

依據中央氣象局向陽雨量站統計，杜蘇芮颱風期間，在這地區降下803mm的雨量，第三區養護工程處坦言，造成溪流擴張超出原貨櫃工法設計抗災能力甚多，故造成通行便道路基流失約300M及路基沉陷（約1.5M）變形災害約100M，故造成道路無法通行，而目前辦理中期橋梁工程經初步研判並無損傷。

▲埡口平台至向陽路段間，有一處路基嚴重流失約300公尺。 （圖／公路總局第三區養護工程處提供）
▲路基嚴重流失約300公尺，南橫公路中斷。 （圖／公路總局第三區養護工程處提供）
關山工務段啟動後續災害搶修策略，但因災害位屬海拔2600公尺，施工環境惡劣，且正屬夏季多雨易起霧時節，嚴重影響施工推展，預定施工自112年7月31日至112年10月30日止，該時段將進行施工管制，禁止一般車輛通行埡口平台至向陽路段（37.5k~44k）。

第三區養護工程處提到，後續考量南橫梅山口~天池~埡口平台~向陽路段交通需求，原公告梅山口至向陽路段（0k～44k）管制，調整僅開放梅山口~天池~埡口平台（0k~37.5k），而埡口平台至向陽路段（37.5k~44k） 封閉不開放通行。

▲埡口平台至向陽路段間，有一處路基嚴重流失約300公尺。 （圖／公路總局第三區養護工程處提供）
▲施工期間道路不開放通行。 （圖／公路總局第三區養護工程處提供）
第三區養護工程處說明，自7月31日（星期一）上午7時開始調整交通管制，用路人於梅山口管制站在通行管制時段進入，亦即自高雄端進入者，僅能於埡口平台迴轉下山，即採西進西出開放通行措施，預計前往「台東」旅者勿通行。東端用路人於向陽管制站將無法進入管制路段，亦即自台東端進入用路人，僅能於向陽遊樂區入口迴轉下山，即採東進東出開放通行措施，預計前往「高雄」的旅者勿通行。

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