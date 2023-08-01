南橫斷了！驚人崩塌畫面曝光　路基流失300公尺恐要搶修3個月

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第三區養護工程處指出，台20臨105線38.8k~39.2k路基缺口路段，其地理位置是卑南溪上游源頭為哈里博松溪，亦為舊雪峰橋址，過去該溪上邊坡有大量崩坍造成崩積土砂堆積，本屬易生土石流動區域，前期災害採短期簡易貨櫃工法辦理修復，並搭配防災管理即坍即修方式維持道路開放通行，接續辦理中期橋梁提升工程，目前施工中。
依據中央氣象局向陽雨量站統計，杜蘇芮颱風期間，在這地區降下803mm的雨量，第三區養護工程處坦言，造成溪流擴張超出原貨櫃工法設計抗災能力甚多，故造成通行便道路基流失約300M及路基沉陷（約1.5M）變形災害約100M，故造成道路無法通行，而目前辦理中期橋梁工程經初步研判並無損傷。
關山工務段啟動後續災害搶修策略，但因災害位屬海拔2600公尺，施工環境惡劣，且正屬夏季多雨易起霧時節，嚴重影響施工推展，預定施工自112年7月31日至112年10月30日止，該時段將進行施工管制，禁止一般車輛通行埡口平台至向陽路段（37.5k~44k）。
第三區養護工程處提到，後續考量南橫梅山口~天池~埡口平台~向陽路段交通需求，原公告梅山口至向陽路段（0k～44k）管制，調整僅開放梅山口~天池~埡口平台（0k~37.5k），而埡口平台至向陽路段（37.5k~44k） 封閉不開放通行。
第三區養護工程處說明，自7月31日（星期一）上午7時開始調整交通管制，用路人於梅山口管制站在通行管制時段進入，亦即自高雄端進入者，僅能於埡口平台迴轉下山，即採西進西出開放通行措施，預計前往「台東」旅者勿通行。東端用路人於向陽管制站將無法進入管制路段，亦即自台東端進入用路人，僅能於向陽遊樂區入口迴轉下山，即採東進東出開放通行措施，預計前往「高雄」的旅者勿通行。