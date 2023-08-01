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簡化就醫流程+精準治療！ 臺大醫院「精準微創介入診療中心」一次達成

簡化就醫流程+精準治療！ 臺大醫院「精準微創介入診療中心」一次達成
簡化就醫流程+精準治療！ 臺大醫院「精準微創介入診療中心」一次達成

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】癌症每年奪走近萬人的生命，除了傳統手術切除治療外，近年來「精準微創介入診斷治療」逐漸受到青睞；這種治療方法因傷口小、恢復期快，並採用低侵入性的診斷和治療，不僅保障病患高品質的生活，同時也取得了高技術成功和高治癒率。

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一站式服務＋跨領域合作　提升治療品質

為了提供更佳的就醫體驗，臺大醫院影像醫學部成立「精準微創介入診療中心」，從門診報到到介入診療，再到手術後觀察，所有流程都在同一區域內進行，以提供「一站式的服務」；不僅縮減了人員移動時間，也能隨時觀察治療病患，降低其併發症風險；此外，該中心強調「跨領域團隊合作的安全照護」，轉介醫師和個案管理師與中心醫師、護理師和放射師進行病患狀況的追蹤和溝通，提供適當的建議和及時處置。

微創介入治療廣泛應用　降低復發率

臺大醫院影像醫學部多年來積極參與微創介入治療領域，以肝癌的治療為例，廣泛應用微創介入手術，對於早期肝癌的患者，結合動脈栓塞(Trans-Arterial Embolization, TAE) 和射頻電燒 (Radiofrequency ablation) ，治療的成功率可達90%。中心團隊最近在國際期刊發表的研究顯示，與單純電燒相比，採微創介入復發率低於5%，尤其是針對超音波下難以觀察到的腫瘤（例如橫膈下腫瘤），目前的治療效果與手術相當，卻能大幅提升患者的生活品質。

精進微創介入技術　提升治療水平

對於中期肝癌的患者，針對年長無法久躺的患者，傳統的動脈化學栓塞治療非常不舒適，需要在手術前停止抗血小板和抗凝血藥物，且對於部分下肢動脈阻塞的患者有相對困難，醫療團隊創新地從手部橈動脈進行穿刺，作為介入診斷和治療的途徑，已成功治療了五百多名患者。

此外，醫療團隊還為晚期肝癌提供安全有效的局部治療，包括對於腫瘤範圍較大且伴有門靜脈栓塞的患者。另，對全身各類癌症(含肺癌)採用電腦斷層影像精準導引的介入診療，不管是切片或者是各種能量治療 (電燒、微波、冷凍……等)，在精準微創介入診療中心團隊合作下主責治療，達到了高成功率的實績。

高階影像設備　提供適當及時處置

臺大醫院精準微創介入診療中心還提供神經血管疾病、各種血管畸形和多種出血的微創治療，並配合各種高階影像設備，如超音波、血管攝影儀和電腦斷層掃描儀，能更精確地定位和治療各種病灶，即使對於其他需要與外科手術或內科藥物結合治療的疾病，都可以在中心內完成；因此能夠提供適當的治療來幫助許多神經外科、神經內科、整形外科和血管外科的困難個案，促進後續療程的進展。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58669

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