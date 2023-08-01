簡化就醫流程+精準治療！ 臺大醫院「精準微創介入診療中心」一次達成

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一站式服務＋跨領域合作 提升治療品質為了提供更佳的就醫體驗，臺大醫院影像醫學部成立「精準微創介入診療中心」，從門診報到到介入診療，再到手術後觀察，所有流程都在同一區域內進行，以提供「一站式的服務」；不僅縮減了人員移動時間，也能隨時觀察治療病患，降低其併發症風險；此外，該中心強調「跨領域團隊合作的安全照護」，轉介醫師和個案管理師與中心醫師、護理師和放射師進行病患狀況的追蹤和溝通，提供適當的建議和及時處置。
微創介入治療廣泛應用 降低復發率臺大醫院影像醫學部多年來積極參與微創介入治療領域，以肝癌的治療為例，廣泛應用微創介入手術，對於早期肝癌的患者，結合動脈栓塞(Trans-Arterial Embolization, TAE) 和射頻電燒 (Radiofrequency ablation) ，治療的成功率可達90%。中心團隊最近在國際期刊發表的研究顯示，與單純電燒相比，採微創介入復發率低於5%，尤其是針對超音波下難以觀察到的腫瘤（例如橫膈下腫瘤），目前的治療效果與手術相當，卻能大幅提升患者的生活品質。
精進微創介入技術 提升治療水平對於中期肝癌的患者，針對年長無法久躺的患者，傳統的動脈化學栓塞治療非常不舒適，需要在手術前停止抗血小板和抗凝血藥物，且對於部分下肢動脈阻塞的患者有相對困難，醫療團隊創新地從手部橈動脈進行穿刺，作為介入診斷和治療的途徑，已成功治療了五百多名患者。
此外，醫療團隊還為晚期肝癌提供安全有效的局部治療，包括對於腫瘤範圍較大且伴有門靜脈栓塞的患者。另，對全身各類癌症(含肺癌)採用電腦斷層影像精準導引的介入診療，不管是切片或者是各種能量治療 (電燒、微波、冷凍……等)，在精準微創介入診療中心團隊合作下主責治療，達到了高成功率的實績。
高階影像設備 提供適當及時處置臺大醫院精準微創介入診療中心還提供神經血管疾病、各種血管畸形和多種出血的微創治療，並配合各種高階影像設備，如超音波、血管攝影儀和電腦斷層掃描儀，能更精確地定位和治療各種病灶，即使對於其他需要與外科手術或內科藥物結合治療的疾病，都可以在中心內完成；因此能夠提供適當的治療來幫助許多神經外科、神經內科、整形外科和血管外科的困難個案，促進後續療程的進展。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58669
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