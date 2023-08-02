坐鎮台灣港務應變中心！交通部次長祁文中召開緊急應變會議

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台灣港務公司執行副總經理王錦榮說明，有關天使輪漂流貨櫃後續處理部分，截至目前已吊離鳳鼻頭漁港防波堤外1只擱淺貨櫃，至於沉沒在鳳鼻頭漁港內及港外的3只貨櫃，受限於海象及沉陷之深度限制，將調派適當機具，以完成吊離作業。
另有關於沿岸沉沒貨櫃是否礙航及影響航安之檢視，港務公司除已完成鳳鼻頭漁港及航道之搜尋外，將繼續協請高雄科技大學測量船，在高雄港一港口周遭海域，利用多音束側掃聲納搜尋，目前無發現任何異狀，經決議，測量船將優先搜尋從鳳鼻頭漁港至港埔漁港與中芸漁港周遭水域，再持續搜尋南星灣及高雄港二港口海域，航港局亦將依其責任分工進行大鵬灣、東港及小琉球航道及漁港部分搜尋，以確保航行安全。
至於海面油污之監控及除污部分，依據港務公司及海洋局13處岸際觀測站，以及海保署所監控永新至柴山、旗津一帶及小琉球周邊岸際，均無發現油污情事，而至於船隻海域監測部分，海保署派遣5艘海巡艦艇進行海域巡查，亦無發現海污。
空中檢視部分，僅於沉船處發現1起零星帶狀油花事件，海保署於接獲通報後，即調派麥寮海洋號、海事工程公司2艘、中油5艘及高港勤3艘船舶出海完成沉船周邊及零星帶狀油花漂流路徑，進行攔油索、吸油棉佈設及油污清除作業。
有關運用空拍機執行海域監測部分，將由港務公司統籌規劃各單位之空拍監視責任區，力求完備巡視作業，若發生油污情形，以即時通報港務公司處理，而為有效監控是否有海污情事，將由海事工程公司規劃安排搜尋範圍及期程，並請航港局增加調度空拍機及人力協尋，同時港務公司再新增中芸漁港之岸際觀測點，以利搜尋。
在會議中，祁文中指示，請海事工程公司再派遣潛水人力主動巡查機艙內部可能滲油之脆弱點，進行預防性封堵作業，以利船體殘油抽除作業進行。