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坐鎮台灣港務應變中心！交通部次長祁文中召開緊急應變會議

▲海洋保育署接獲通報有零星帶狀油花事件，即進行攔油索、吸油棉佈設及油污清除作業。(圖／海洋保育署提供)
▲海洋保育署接獲通報有零星帶狀油花事件，即進行攔油索、吸油棉佈設及油污清除作業。(圖／海洋保育署提供)

記者黃守作／高雄報導

交通部次長祁文中於1日持續坐鎮台灣港務公司應變中心，督導帛琉籍天使號(Angel)貨櫃輪沉船案漂流貨櫃、海上油污及船體堵漏應變處理措施。

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▲交通部次長祁文中(左3)坐鎮台灣港務公司應變中心召開緊急應變會議。(圖／高雄港務分公司提供)
▲交通部次長祁文中(左3)坐鎮台灣港務公司應變中心召開緊急應變會議。(圖／高雄港務分公司提供)
交通部次長祁文中持續坐鎮應變中心，並與台灣港務公司董事長李賢義、總經理陳劭良、執行副總經理王錦榮，邀集航港局、海保署、海巡署、漁業署、高雄市政府海洋局、台南市政府、屏東縣政府、台灣港務港勤公司、海歷公司及伍航船務代理公司等相關單位，召開緊急應變會議，會中針對天使輪漂流貨櫃、海上油污及船體堵漏處理等，督導應變處置進度。

台灣港務公司執行副總經理王錦榮說明，有關天使輪漂流貨櫃後續處理部分，截至目前已吊離鳳鼻頭漁港防波堤外1只擱淺貨櫃，至於沉沒在鳳鼻頭漁港內及港外的3只貨櫃，受限於海象及沉陷之深度限制，將調派適當機具，以完成吊離作業。

另有關於沿岸沉沒貨櫃是否礙航及影響航安之檢視，港務公司除已完成鳳鼻頭漁港及航道之搜尋外，將繼續協請高雄科技大學測量船，在高雄港一港口周遭海域，利用多音束側掃聲納搜尋，目前無發現任何異狀，經決議，測量船將優先搜尋從鳳鼻頭漁港至港埔漁港與中芸漁港周遭水域，再持續搜尋南星灣及高雄港二港口海域，航港局亦將依其責任分工進行大鵬灣、東港及小琉球航道及漁港部分搜尋，以確保航行安全。

▲海洋保育署接獲通報有零星帶狀油花事件，即前往進行攔油索、吸油棉佈設及油污清除作業。(圖／海洋保育署提供)
▲海洋保育署接獲通報有零星帶狀油花事件，即前往進行攔油索、吸油棉佈設及油污清除作業。(圖／海洋保育署提供)
至於海面油污之監控及除污部分，依據港務公司及海洋局13處岸際觀測站，以及海保署所監控永新至柴山、旗津一帶及小琉球周邊岸際，均無發現油污情事，而至於船隻海域監測部分，海保署派遣5艘海巡艦艇進行海域巡查，亦無發現海污。

▲港務公司及海洋局，以及海保署均派遣海巡艦艇等進行海域巡查和監測。(圖／高雄港務分公司提供)
▲港務公司及海洋局，以及海保署均派遣海巡艦艇等進行海域巡查和監測。(圖／高雄港務分公司提供)
空中檢視部分，僅於沉船處發現1起零星帶狀油花事件，海保署於接獲通報後，即調派麥寮海洋號、海事工程公司2艘、中油5艘及高港勤3艘船舶出海完成沉船周邊及零星帶狀油花漂流路徑，進行攔油索、吸油棉佈設及油污清除作業。

有關運用空拍機執行海域監測部分，將由港務公司統籌規劃各單位之空拍監視責任區，力求完備巡視作業，若發生油污情形，以即時通報港務公司處理，而為有效監控是否有海污情事，將由海事工程公司規劃安排搜尋範圍及期程，並請航港局增加調度空拍機及人力協尋，同時港務公司再新增中芸漁港之岸際觀測點，以利搜尋。

在會議中，祁文中指示，請海事工程公司再派遣潛水人力主動巡查機艙內部可能滲油之脆弱點，進行預防性封堵作業，以利船體殘油抽除作業進行。

港務公司繼續進行天使輪油污防治與貨櫃撈除作業

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