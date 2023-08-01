FIBA世界盃2023熱身賽！台灣啦啦隊不缺席 檸檬、Amber都參與
職籃觀賽體驗蓬勃發展，場上競爭激烈，場下應援較勁也成為各主場特色之一。 即將在台舉行的FIBA世界盃2023熱身賽，也少不了最具台灣意象的應援啦啦隊，今日（8/1）公告將集結全台人氣啦啦隊成員，組成籃壇首次啦啦隊聯軍「World Bae 我的寶」，在賽事期間於場邊與球迷朋友一同大聲應援。
記者吳政紘/綜合報導
啦啦隊聯軍以「World Bae 我的寶」為名，World Bae寓意台灣籃球向前邁進放眼國際，讓我們一起當寶貝。「World Bae 我的寶」由豆芽Sandy擔任啦啦隊總監，邀請Luxy Boyz的Sean(何宜峰)設計應援舞蹈，號召跨界高人氣啦啦隊成員，組成籃壇首支啦啦隊聯軍。啦啦隊成員有節目主持跨界發展俱佳的梔梔加入陣容，將聯手籃壇高人氣啦啦隊，T1聯盟的新北中信特攻的林可與小安、台啤雲豹的Wendy、臺中太陽的牛奶、臺南台鋼獵鷹的Faye、高雄全家海神的Judy以及PLG臺北富邦勇士的檸檬與丹丹、新北國王的Amber、新竹攻城獅的瑟七、福爾摩沙夢想家的小雞與SBL彰化柏力力的貝貝，10支職籃啦啦隊共計13名女孩將在FIBA世界盃2023熱身賽限定呈現「World Bae 我的寶」啦啦隊聯軍。
「World Bae 我的寶」在8月19日立陶宛對上波多黎各的首場賽事中將初次亮相，13位啦啦隊全員出席應援，帶來當日限定的開場舞演出，邀請球迷朋友與我的寶一同感受高張力的精彩賽事。8月20日波多黎各出戰拉脫維亞、8月22日由拉多維亞與立陶宛對決，兩場賽事分別由8位「World Bae 我的寶」啦啦隊女孩進行應援。
由台灣運彩xT1聯盟主辦的FIBA世界盃2023男籃熱身賽將在8月19日至8月22日於新北市新莊體育館登場，本次熱身賽賽事由立陶宛國家代表隊、拉脫維亞國家代表隊與波多黎各國家代表隊，共三支世界盃勁旅參與，精彩賽事與最強啦啦隊應援，不容錯過。本次賽事售票詳情請上拓元售票系統(https://reurl.cc/RzeEkg)。