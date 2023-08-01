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美國FDA通過病毒性軟疣新藥，醫揭兒童感染最怕「這情況」

美國FDA通過病毒性軟疣新藥，醫揭兒童感染最怕「這情況」
美國FDA通過病毒性軟疣新藥，醫揭兒童感染最怕「這情況」

Heho健康

美國FDA近期通過一款病毒性軟疣用藥，以局部皮膚外用方式使用、適用於成人與 2 歲以上兒童，對此皮膚科醫師指出，病毒性軟疣以兒童患者為多，病灶處會出現中間有凹陷的疹子，若意外抓破，可能會造成其他部位或他人感染，因此有時會有皮膚表面多處出現病灶的情況，治療方式則以冷凍治療、電燒等為多。

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該病毒性軟疣用藥主成份為 Cantharidin，屬處方用藥，適應症為成人和 2 歲及以上兒童傳染性軟疣的局部皮膚外用治療，而傳染性軟疣是一種病毒性皮膚感染，可引起白色、粉紅色或肉色的腫塊，可能單獨或成群出現在幾乎任何皮膚表面，任何年齡均可能發生，但以 10 歲以下的兒童最常見。

FDA 規定，該藥物需由醫事人員每 3 週在患者有軟疣腫塊的皮膚區域塗抹一次，在 84 天雙盲試驗中，使用該藥物的 54% 患者軟疣腫塊完全消失，安慰劑組軟疣消失比例則僅有 13%，副作用包括使用部位起水泡、疼痛、瘙癢、結痂、發紅、變色、乾燥、水腫、腫脹和皮膚糜爛等。

孩子感染最怕病灶一點變多點

北榮皮膚部主治醫師、台灣皮膚科醫學會副秘書長李政源指出，病毒性軟疣發生後會形成一顆一顆中間有凹陷的疹子，其中的物質也具有傳染力，性質上與一般常聽見的病毒疣略有不同，病毒疣通常是乳突狀病毒所造成，傳染性軟疣則是痘病毒感染。

若孩童感染傳染性軟疣，李政源說，比較擔心的是孩子忍不住觸碰疹子，導致臉上、多部位都出現病灶，或是互相傳染給其他小朋友。

外用藥免除冷凍、電燒治療疼痛

李政源指出，病毒性軟疣的治療通常以冷凍治療或電燒為多，也有局部刺激免疫的藥物手段，但難免伴隨疼痛感，如果是成人患者，配合上相對比較沒有問題，但孩子在冷凍治療的過程中，常常會因為疼痛感而掙扎哭鬧，一來治療受到干擾，二來家長也會感到心疼。

因此，李政源表示，該款藥物以促進局部免疫反應，達到清除傳染性軟疣的目的，並以皮膚外用方式治療，可以避免冷凍治療過程中、孩子因為疼痛而躁動的情況，也不像電燒治療那樣、需要先經過麻醉等措施後再以手術方式刮除，因此有其市場存在。



文／林志怡　圖／黃懷賢

諮詢專家：北榮皮膚部主治醫師李政源



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 美國FDA通過病毒性軟疣新藥，醫揭兒童感染最怕「這情況」

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