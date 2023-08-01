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FDA 規定，該藥物需由醫事人員每 3 週在患者有軟疣腫塊的皮膚區域塗抹一次，在 84 天雙盲試驗中，使用該藥物的 54% 患者軟疣腫塊完全消失，安慰劑組軟疣消失比例則僅有 13%，副作用包括使用部位起水泡、疼痛、瘙癢、結痂、發紅、變色、乾燥、水腫、腫脹和皮膚糜爛等。
孩子感染最怕病灶一點變多點
北榮皮膚部主治醫師、台灣皮膚科醫學會副秘書長李政源指出，病毒性軟疣發生後會形成一顆一顆中間有凹陷的疹子，其中的物質也具有傳染力，性質上與一般常聽見的病毒疣略有不同，病毒疣通常是乳突狀病毒所造成，傳染性軟疣則是痘病毒感染。
若孩童感染傳染性軟疣，李政源說，比較擔心的是孩子忍不住觸碰疹子，導致臉上、多部位都出現病灶，或是互相傳染給其他小朋友。
外用藥免除冷凍、電燒治療疼痛
李政源指出，病毒性軟疣的治療通常以冷凍治療或電燒為多，也有局部刺激免疫的藥物手段，但難免伴隨疼痛感，如果是成人患者，配合上相對比較沒有問題，但孩子在冷凍治療的過程中，常常會因為疼痛感而掙扎哭鬧，一來治療受到干擾，二來家長也會感到心疼。
因此，李政源表示，該款藥物以促進局部免疫反應，達到清除傳染性軟疣的目的，並以皮膚外用方式治療，可以避免冷凍治療過程中、孩子因為疼痛而躁動的情況，也不像電燒治療那樣、需要先經過麻醉等措施後再以手術方式刮除，因此有其市場存在。
文／林志怡 圖／黃懷賢
諮詢專家：北榮皮膚部主治醫師李政源
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 美國FDA通過病毒性軟疣新藥，醫揭兒童感染最怕「這情況」