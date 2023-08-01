美國廠只想引進低薪海外工？台積電澄清：持續優先招聘當地員工

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，外媒報導，有亞利桑那建築貿易協會會長Aaron Butler投書《鳳凰城商業報》(Phoenix Business Journal)，指亞利桑那州的工人先前已有為英特爾晶片廠裝機的數十年經驗，批評台積電將延後量產的問題歸咎於美國工人。
Aaron Butler認為，承包商和工人可能面臨被解僱的命運，因為台積電把相關建設延誤歸咎於美國工人，屆時就可以此為藉口引進更低薪的海外工人。
為此，台積電發出聲明回應，亞利桑那州廠目前正在最尖端且精巧的製造設施中處理最先進和精密設備的關鍵階段，需要有熟練經驗的專業人員來執行特定工程，暫時從台灣調派專業人員至當地支援相關工作。
台積電表示，目前從台灣調派至亞利桑那州的人數尚未確定，但人數相當有限，且只會短期停留支援特定任務，不影響目前當地 1.2 萬名現場員工配置，也不影響台積電在美招聘工作。
台積電說明，透過一小群經驗豐富的專業人員在短期內支援專案，並進行當地技術培訓，有機會加速專案進度，以帶動當地經濟效益、創造數千個高薪工作機會，並推動產業創新。
台積電強調，沒有要以外籍工作人員取代當地工作人員，且持續優先考慮聘用當地人員。目前供應商也針對電力、鈑金和焊接等職務，持續招募當地施工人員，致力於與供應商一起為當地創造就業機會，並為所有工作人員提供可靠的工作環境。