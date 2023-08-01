基努李維PK甄子丹「打不贏」求改戲 《捍衛任務4》8月登MyVideo
MyVideo影音平台8月電影強檔片單出爐！由好萊塢男神基努李維主演的《捍衛任務4》、奧斯卡最佳動畫長片續集《蜘蛛人：穿越新宇宙》搶先版、DC擴展宇宙英雄電影《閃電俠》、科幻動作片《變形金剛：萬獸崛起》等人氣力作都將陸續上架。另外，《捍衛任務4》導演查德史塔赫斯基透露，基努李維和甄子丹首次演出對打戲後，基努李維就直呼要改戲：「約翰維克不可能對付得了這個人！」
記者黃雅琪/綜合報導
《捍衛任務4》導演查德史塔赫斯基表示，基努李維和甄子丹在大阪大陸飯店的第一場打戲，原本設定的動作戲和最終呈現的完全不一樣！在開工第一天，兩人練習了第一場動作戲後，基努李維立刻向他反應：「我們得改一下這場戲，因為約翰維克不可能對付得了這個人！我們必須讓大家看到，這個人能讓約翰維克緊張，因為甄子丹實在是太快了，我不想讓甄子丹是輸家，要想盡辦法將他的角色武打能力提升到最高。」
基努李維有場在凱旋門飆車槍戰的動作戲，導演史塔赫斯基透露，這場戲有個精心小設計，就是讓基努李維開的車，在飆車開始前兩扇車門就被撞飛，他解釋：「基努李維花了將近半年學習，邊甩尾、飄移邊開槍的高難度特技，我們希望展示他所有練習的成果。」
除了《捍衛任務4》，口碑絕佳的超級英雄動畫電影《蜘蛛人：穿越新宇宙》搶先版、DC電影《閃電俠》、《變形金剛：萬獸崛起》、鬼才導演魏斯安德森新作《小行星城》搶先版、驚悚動畫電影《惡靈古堡：死亡島》、金馬影后陸小芬主演溫情國片《本日公休》、黃秋生奪金馬影帝的港片《白日青春》等，8月都可在MyVideo上看到。