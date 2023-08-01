鴻海擬佈局印度？彭博：富士康投資5億美元 子公司富聯否認
隨著中美關係趨於緊張和俄烏戰爭開打，跨國企業開始移轉工廠供應鏈，31日《彭博社》報導，鴻海科技集團（Foxconn Technology Group）擬大手筆投資印度。不過今（1）日中國《證券時報》則報導，富士康旗下子公司工業富聯否認相關傳聞，稱「沒有簽署任何投資協議」，讓外界霧裡看花。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《彭博社》，鴻海科技集團作為蘋果（Apple）的主要供應商，將投資5億美元（約等同於新台幣157億元）在印度建設2間新廠，以滿足多元化設廠的需求，並用來生產蘋果手機。美國媒體《彭博社》引述可靠消息人士，鴻海計畫在卡納塔卡邦（Karnataka）興建2間零組件工廠，至少有一間會用於生產iPhone等蘋果產品零組件，預計最快本周正式對外公布消息。
雖然尚未宣佈正式消息，印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）工業廳則在31日宣布，鴻海與坦米爾那都省簽署意向書，要投資160億盧比（約2億美元）在康其普蘭縣（Kancheepuram）設置手機組裝廠，可望創造6000個就業機會。
不過對於擴大投資印度事宜，富士康旗下子公司工業富聯則否認此事。《證券時報網》報導，今（1）日工業富聯相關負責人強調：「我們沒有向印度簽署任何投資協議。」更指出工業富聯曾在7月18日發布《澄清公告》，針對外媒印度官員稱工業富聯將在卡納塔卡邦（Karnataka） 投資設廠的報導予以澄清，強調該公司並未簽訂在印度投資設廠的相關協議，網路傳聞純屬不實報導。