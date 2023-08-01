迪尚特喊阻止中國侵台 CNN分析：重置選情！與川普分道揚鑣
美國前總統川普（Donald Trump）依舊是2024美國總統大選的熱門人選，日前川普接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時稱「台灣搶走美國半導體的工作」，並以不打算掀開談判底牌為由，拒絕回應假如中國侵台，是否會出兵保護台灣，後來又在另一次專訪稱讚習近平「才華洋溢」。而另一位正在爭取共和黨內提名的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis），被問到相同問題時，則直接回答「我的目標就是阻止這種情況發生」，雖然目前迪尚特民調數字落後給川普甚遠，但《CNN》分析指出，迪尚特調整腳步重置選戰策略，希望說服選民自己是比川普更好的總統候選人。
記者倪浩軒/綜合報導
迪尚特在接受《福斯新聞》訪問談到台海問題時，先批評拜登對中國態度軟弱，中國很可能會因為拜登的軟弱態度出兵台灣，接著也與川普迴避問題的態度不同，強調自己的目標就是要阻止中國出兵台灣，並稱「中國尊重硬實力」，而迪尚特口中的硬實力就是軍事力量與經濟制衡力量，迪尚特表示，只要讓中國相信出兵台灣要付出的代價遠高於效益，就可以阻止他們付諸行動。
《CNN》報導分析迪尚特的選情，指出迪尚特近期開始調整腳步，在愛荷華州南部小鎮的一處狹窄地下室重置選戰策略，前往小鎮的牛棚和豬圈與居民們互動，這是川普不會現身的那種場合，而這正是迪尚特想要的效果。
《CNN》表示，現在迪尚特民調上落後給川普甚多，且任何政治人物一批評川普，立即就會引發共和黨支持者的憤怒，但是迪尚特仍然決定與川普唱反調。迪尚特試圖說服共和黨支持者，美國大多數人不會支持川普，而自己是比川普更有機會入主白宮的候選人。
迪尚特認為，雖然仍有許多美國人支持川普，但隨著川普身上的多起官司訴訟案件發酵，最終川普在選戰上將難以為繼，共和黨需要另一個旗手，這就是迪尚特對自己的定位。
《CNN》分析指出，迪尚特從政之路的過往成就，主要建立在民粹主義、反精英主義的基礎上，這些基調很難透過迪尚特的選戰策略改變，雖然草根風格能夠和富商形象深植人心的川普做出區隔，但想要說服共和黨支持者，迪尚特是比川普更合適的總統候選人，恐怕會是比想像中更困難的任務。