太鼓之達人 RHYTHM CONNECT上線解禁！台灣繼本日起後搶先體驗
Bandai Namco Entertainment Inc.與LINE Corporation合作發布的「太鼓之達人」最新智慧型手機作品「太鼓之達人 RHYTHM CONNECT」決定於印尼、泰國、台灣、日本、香港、澳門等國家與地區發布，其中台灣已開始搶先體驗。該作品以遊戲名稱「CONNECT」的概念為主，作為使用智慧型手機遊玩的「太鼓之達人」，提供前所未有的娛樂感受。同時，「太鼓之達人 RHYTHM CONNECT」開設了LINE官方帳號、官方網站、官方Facebook粉絲專頁，將隨時發布最新資訊。
生活中心/綜合報導
其中官方力推樂曲「CONNECT」、將「太鼓之達人」的粉絲們連繫在一起，讓同好間傳遞歡樂的「CONNECT」，就從可以輕鬆上手遊玩的「太鼓之達人」為契機，從而體驗電子遊樂場或家用遊戲機的「太鼓之達人」的「CONNECT」，各式各樣的「CONNECT」都將在此實現。
目前已於本日起開設LINE官方帳號、官方網站、官方Facebook ，除了為實現各式各樣的「CONNECT」準備的功能之外，玩家也可透過觀看廣告免費獲得充實的體驗。
「太鼓之達人 RHYTHM CONNECT」的原創主題曲「RHYTHM CONNECT」
「太鼓之達人 RHYTHM CONNECT」LINE官方帳號