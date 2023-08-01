「疫世代」孩童語言及社交阻礙　醫：應評估盡早協助

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疫情降低人際互動 增加親子衝突安南醫院兒童發展聯合評估中心主任黃雪婷表示，疫情期間為了健康而不得不做的各項措施，像是社交隔離以預防病毒的傳播，卻也減少人與人之間的互動；戴著口罩避免病毒感染，卻讓孩子看不到大人的表情及嘴型；長時間在家視訊上班上課，更造成家庭親子關係的情緒緊張，尤其因害怕生病的焦慮感，減少帶孩子去公園或遊樂場玩耍的機會，孩子因而在家調皮搗蛋，增加親子之間的衝突。
疫情影響語言及社交發展 對這類孩童影響特別明顯研究顯示，疫情影響孩子語言發展及社交發展，對於原本就有情緒行為問題的孩童尤其明顯。黃雪婷主任說明，孩子的發展是動態的，並不會因為疫情而暫停，從出生開始使用聽力及視力探索這個世界，然後用非語言的肢體動作或手勢回應，而後隨著認知能力的發展，逐漸會模仿大人的聲音，並試著自己發出聲音，亦慢慢學會用詞彙來表達自己的意思，以及與他人互動。
兒童發展聯合評估中心 儘早諮詢醫師及專業團隊黃雪婷主任指出，兒童發展聯合評估中心的存在，就是為了守護像這樣受疫情侷限發展的孩童。團隊集結了小兒科、精神醫學科、復健科等科室醫師，以及臨床心理師、物理治療師、職能治療師、語言治療師與社工師等，提供兒童發展評估、親子教養相關諮詢、知覺動作及語言發展訓練、專注力及人際互動課程等。黃雪婷表示，兒童發展評估之目的，除了發現孩子目前的能力與同齡族群的差距外，還可以察覺能力落後是否起因某些疾病影響。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58674
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