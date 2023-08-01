大馬研究員：族群投票將是影響6州選舉要素

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默迪卡民調中心（Merdeka Center for Opinion Research）研究員李泰德（Ted Lee）今天告訴中央社記者，大馬去年11月國會大選，族群政治傾向非常明顯，「國民聯盟」（國盟）獲過半馬來選票，今年即將舉行的6州州議席選舉，結果可能與去年大選情形差不多。
他以去年國會大選議席為例，說明代表族群與宗教保守勢力的國盟（土團黨、伊斯蘭黨）在吉打州、吉蘭丹州與登嘉樓州等馬來州屬大勝，從這裡可以看出國盟的勢力非常鞏固；尤其，今年的6州選舉與去年底國會大選相差間隔不到一年，由此推論代表綠潮回歸的保守勢力不僅力量穩固，甚至可能將勢力擴張到「希望聯盟」（希盟）執政的州屬。
李泰德說：「國盟在其他州屬的馬來選票表現，應該會選得不錯，尤其，不滿國陣和希盟合作的馬來選民也會把選票投給國盟。」
對記者詢及綠潮勢力回歸對非穆斯林族群的影響，李泰德認為，去年底國會大選後就表現得非常明顯，部分州屬比較重視馬來選民利益，諸如吉打州宣布關閉州內所有的博弈投注站，不再更新執照。玻璃市州亦復如此。
他說，如果國盟在這次6州選舉中搶下希盟原本執政州屬，非穆斯林族群的確有可能在生活層面上受到影響，如果依照吉打州前例，這個情形肯定再持續發生。
李泰德接受訪問表示，馬來西亞畢竟馬來選民占了絕大多數，團結政府當然是希望能夠持續贏得下一屆大選，因此，某些政策的立場可能會在這次州選過後向右傾斜，比較偏重於照顧馬來中低族群的利益，但不至於朝伊斯蘭黨路線靠攏。
他指出，目前大馬民眾感受到的是比較世俗的政治，宗教與政治分離，而非宗教應包含在政治裡面，非穆斯林族群認為宗教和政治應完全脫鉤，如果朝宗教保守道路前進，就會與非穆斯林族群在認知上產生差距。
李泰德強調，大馬雖已告別一黨獨大年代，如果包含2020年的喜來登事件，大馬已經歷3次政黨輪替，但目前仍處於民主化階段。
大馬去年11月19日同時舉行全國大選，以及霹靂、玻璃市、彭亨3個州議會和沙巴州議會布加雅補選。沙巴、麻六甲和柔佛州提前於去年全國大選前即完成州議會選舉，砂拉越於2021年12月間完成州議會選舉，迄今僅剩吉打、吉蘭丹、登嘉樓、檳城、雪蘭莪及森美蘭等6個州議會未與去年全國大選同步舉行。
馬來西亞有13個州和3個聯邦直轄區，馬來裔在大馬人口比例約占70%，華裔約占22%。（編輯：陳承功）1120801