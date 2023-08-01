退休金被炒股賠光！新北男氣炸持棍毆妻致死　收押1個月再供2共犯

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事後鍾女不敢回家，遂到友人家借宿一晚，不料隔日傍晚，友人突然發現鍾女怪怪的，檢查後驚覺對方已無呼吸，嚇得趕緊報警送醫，但經搶救後鍾女仍宣告不治；林男到案後供稱，自己的確有毆打鍾女，但不知道會這麼嚴重，日前檢方偵結，依傷害致死罪起訴。
原以為事情到此為止，但沒想到林男收押1個多月後，突然聲稱考量到家中還有幼子要照顧，決定供出韓姓宮廟創辦人也有涉案，且對方曾要求自己出面頂罪，一肩扛下所有責任；韓婦到案後，又咬出死者哥哥也有動手。
經檢警拼湊事發經過，得知死者生前篤信宗教，十分敬重韓婦，但卻經常被對方冠上說謊、做錯事等罪名，並予以毆打、罰錢一次10萬、下跪等「處罰」；案發當天，韓婦與死者哥哥為了「處罰」不想返家的死者，便以木棍毆打她，隨後又通知其林姓丈夫到場加入，最終導致鍾女身亡，雖3人均否認傷害致死犯行，並互推責任，但檢方日前仍依法起訴。
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