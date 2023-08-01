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退休金被炒股賠光！新北男氣炸持棍毆妻致死　收押1個月再供2共犯

▲林姓男子因不滿妻子鍾女投資股票，將退休金全賠光，一氣之下在宮廟內持木棍把對方打死。（圖／翻攝畫面）
▲林姓男子因不滿妻子鍾女投資股票，將退休金全賠光，一氣之下在宮廟內持木棍把對方打死。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐／綜合報導

新北市樹林區今年4月間驚傳殺妻命案，一名林姓男子因不滿妻子鍾女投資股票，將退休金全賠光，一氣之下在宮廟內持木棍把對方打死，原本林男坦承犯案，但收押1個多月後，卻供出70多歲韓姓宮廟女創辦人、死者哥哥也都有涉案，目前新北地檢署已依傷害致死罪起訴3人，詳細情形還有待進一步釐清。

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據了解，林男和妻子時常為了金錢爆發口角衝突，今年3月間，林男得知自己本打算拿來買車的500萬元退休金，被妻子鍾女拿去投資股票慘賠後，更是十分不滿，直到4月1日晚間，兩人到好友開設的宮廟拜拜，又為了此事爆發爭執，林男氣的當場拿起掃帚長棍，往鍾女身上猛打，友人見狀趕緊出面阻攔，這才讓林男作罷，負氣駕車離去。

事後鍾女不敢回家，遂到友人家借宿一晚，不料隔日傍晚，友人突然發現鍾女怪怪的，檢查後驚覺對方已無呼吸，嚇得趕緊報警送醫，但經搶救後鍾女仍宣告不治；林男到案後供稱，自己的確有毆打鍾女，但不知道會這麼嚴重，日前檢方偵結，依傷害致死罪起訴。

原以為事情到此為止，但沒想到林男收押1個多月後，突然聲稱考量到家中還有幼子要照顧，決定供出韓姓宮廟創辦人也有涉案，且對方曾要求自己出面頂罪，一肩扛下所有責任；韓婦到案後，又咬出死者哥哥也有動手。

經檢警拼湊事發經過，得知死者生前篤信宗教，十分敬重韓婦，但卻經常被對方冠上說謊、做錯事等罪名，並予以毆打、罰錢一次10萬、下跪等「處罰」；案發當天，韓婦與死者哥哥為了「處罰」不想返家的死者，便以木棍毆打她，隨後又通知其林姓丈夫到場加入，最終導致鍾女身亡，雖3人均否認傷害致死犯行，並互推責任，但檢方日前仍依法起訴。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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