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法國在台代表公孫孟任期屆滿　下任法駐台代表下周抵台

▲法國駐台代表公孫孟將卸任。（圖／記者邱新博攝2023.08.01）
▲法國駐台代表公孫孟將卸任。（圖／記者邱新博攝2023.08.01）

記者邱新博／台北報導

法國在台協會主任公孫孟任期屆滿，將於6日返回法國，法國在台協會今也舉辦記者會。對於外界關心的下一任法國駐台代表人選，公孫孟直接證實為此前傳的帕希（Franck Paris），帕希也將於下周抵台。

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公孫孟自2019年9月抵台，為資深外交官，曾經派駐越南、印尼、日本、突尼西亞等國，本來他的任期在2022年結束，但他自願延長一年至今年結束。今天也在位於101的法國在台協會辦公室中接受媒體的提問。

對於台灣與法國雙邊關係，台法關係一方面非常穩定，另一方面也充滿變動，法國致力維護印太區域以及全球的和平穩定，同時也希望推動台法之間的合作關係，他強調這不僅是過去四年他任期中所努力的，「光聲名顯著並不能維持關係」，因此需要更多發展具體的合作，並不斷完善現有的合作、不斷開創新的領域。

公孫孟說，這也是法國在台協會未來要做的，而他的繼任者將會延續這一點，「用他自己的力量、以他自己的願景，將在同一個方向上走得更長遠」。

對於下任法國駐台代表帕希，公孫孟說，他將帶著妻子與兩個女孩從巴黎來到台灣，並在八天後抵達，至於這麼早來的原因之一，主要是他的孩子要在台灣上學，所以要提早抵達。

公孫孟說，他不會提早對於帕希做過多的評價或是闡述，他們之前在巴黎已經開過會議，並對於不同議題交換了許多意見，他唯一要說的是，帕希已經完全做好了做為法國駐台代表的準備。


即將卸任，公孫孟表示他會懷念台灣人的良善，除此之外，他也透露自己很喜歡在城市裡散步，最喜歡的城市是彰化鹿港。

而下一任法國駐台代表帕希，在法國總統馬克宏自2017年上任之後，一直深獲重用，他也與馬克宏關係密切，當年他被指派為非洲事務顧問，這次法國外交使節輪調則被要求要來台灣。

帕希在出任主管非洲事務的總統顧問之前，2001至2006年在法國外交部非洲及印度洋司任職；2008至2013年在法國駐歐盟代表團當非洲事務顧問。他之後是法國前國防部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）幕僚，負責非洲南部和非洲東部大湖地區（Great Lakes）事務。

而外界也預料，若帕希到台灣擔任駐台代表，他與馬克宏的溝通管道也有望增進台法關係。

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