法國在台代表公孫孟任期屆滿　下任法駐台代表下周抵台

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對於台灣與法國雙邊關係，台法關係一方面非常穩定，另一方面也充滿變動，法國致力維護印太區域以及全球的和平穩定，同時也希望推動台法之間的合作關係，他強調這不僅是過去四年他任期中所努力的，「光聲名顯著並不能維持關係」，因此需要更多發展具體的合作，並不斷完善現有的合作、不斷開創新的領域。
公孫孟說，這也是法國在台協會未來要做的，而他的繼任者將會延續這一點，「用他自己的力量、以他自己的願景，將在同一個方向上走得更長遠」。
對於下任法國駐台代表帕希，公孫孟說，他將帶著妻子與兩個女孩從巴黎來到台灣，並在八天後抵達，至於這麼早來的原因之一，主要是他的孩子要在台灣上學，所以要提早抵達。
公孫孟說，他不會提早對於帕希做過多的評價或是闡述，他們之前在巴黎已經開過會議，並對於不同議題交換了許多意見，他唯一要說的是，帕希已經完全做好了做為法國駐台代表的準備。
即將卸任，公孫孟表示他會懷念台灣人的良善，除此之外，他也透露自己很喜歡在城市裡散步，最喜歡的城市是彰化鹿港。
而下一任法國駐台代表帕希，在法國總統馬克宏自2017年上任之後，一直深獲重用，他也與馬克宏關係密切，當年他被指派為非洲事務顧問，這次法國外交使節輪調則被要求要來台灣。
帕希在出任主管非洲事務的總統顧問之前，2001至2006年在法國外交部非洲及印度洋司任職；2008至2013年在法國駐歐盟代表團當非洲事務顧問。他之後是法國前國防部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）幕僚，負責非洲南部和非洲東部大湖地區（Great Lakes）事務。
而外界也預料，若帕希到台灣擔任駐台代表，他與馬克宏的溝通管道也有望增進台法關係。