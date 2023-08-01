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「芭比海默」原子彈爆炸地獄哏！遭日本網友炎上　片商緊急道歉

▲「芭比海默」原子彈爆炸地獄哏，戳痛日本網友歷史傷痛，片商華納兄弟影業緊急道歉。（圖／華納兄弟、UIP）
▲「芭比海默」原子彈爆炸地獄哏，戳痛日本網友歷史傷痛，片商華納兄弟影業緊急道歉。（圖／華納兄弟、UIP）

記者黃雅琪/綜合報導

好萊塢夯片《Barbie芭比》、《奧本海默》同檔期上映，影迷們自主發起2部片一起看的活動，將電影合稱為「芭比海默」、「芭本海默」！然而，《Barbie芭比》官方Twitter轉推的「原子彈爆炸」迷因哏圖，卻造成經歷第二次世界大戰「廣島和長崎原子彈爆炸」的日本網友強烈反彈；對此，發行片商華納兄弟影業，今（1）日也發文道歉：「對於考慮不周的行為，深表歉意。」

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▲「芭比海默」哏圖引起日本網友不滿。（圖／翻攝自Twitter @aqbl_000）
▲「芭比海默」哏圖引起日本網友不滿。（圖／翻攝自Twitter @aqbl_000）
《Barbie芭比》官方Twitter，日前轉推一則「原子彈爆炸」迷因哏圖：「這將是一個難忘的夏天（It's going to be a summer to remember）」，遭到日本網友「炎上」，痛罵片商拿歷史傷痛原爆事件開玩笑，甚至發起「#NoBarbenheimer」標籤抵制。

▲克里斯多夫諾蘭執導《奧本海默》拍攝初衷揭曉，採用實景拍攝「三位一體核試驗」爆炸絕美。（圖／UIP）
▲克里斯多夫諾蘭執導的《奧本海默》，重現核試驗爆炸現場。（圖／UIP）
對此，《Barbie芭比》發行片商，華納兄弟影業日本分公司，昨日先在官方Twitter澄清，「芭比海默」相關活動非官方發起，是由海外粉絲自主發動，除了致歉思慮不周一事，也強調會向轉推哏圖的美國華納兄弟影業請求回應。今日，美國華納兄弟影業發出道歉聲明：「華納兄弟對於在社群媒體上思慮不周的互動深表歉意，向大眾真誠致歉。」同時，官方也刪除所有轉推內容。

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