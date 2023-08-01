朱立倫稱「侯追上柯接近賴」 林俊憲：堪稱民調奇蹟應拿諾貝爾奬
國民黨主席朱立倫今（1）日受訪表示，看了最新內參民調，透露侯友宜已追上民眾黨總統參選人柯文哲，而且與民進黨總統參選人賴清德差距非常小。對此民進黨立委林俊憲諷刺，聽起來好像很振奮士氣，但掐指一算相加起來將近120%，換句話說，1個人投1.2票，堪稱世界民調的奇蹟，套句吳敦義的話，「應該要拿諾貝爾奬！」
記者陳威叡／台北報導
對於朱立倫針對透露內參民調，林俊憲說，雖然沒有詳細數字，聽起來好像很振奮士氣，但掐指一算，是不是哪裡搞錯了，他依照朱立倫所言來還原民調。在賴柯侯三人中，賴在每一份民調幾乎都顯現出差不多的數字，依照表態率還原後，大致介於38％至42%之間，是三人中穩定度最高的一位，樣本比較多，因此以賴清德來當作標準推估。
林俊憲說，既然「侯追上柯，又很接近賴」那麼按照朱立倫的說法，就會得到三位民調都接近4成的參選人，相加起來將近120%，換句話說，國民黨民調不僅沒有表態率過低的問題，反而出現「表態過度」，1個人投1.2票，堪稱世界民調的奇蹟，「套句吳敦義的話，應該要拿諾貝爾奬！」
林俊憲表示，朱立倫好歹也是會計教授，照理來說統計也是必備專長才對，賴清德支持度有多份公開民調可以佐證，對照國民黨內部民調，質疑不覺得離群值太離譜了，但換個角度想，若國民黨內部看到的民調都是這種東西的話，那就可以解釋為何總是被壓著打了，「連現實都認不清啊！」