全球罕見！潛水員深潛30公尺引發SCLS　血管滲漏險致命

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潛水夫病和SCLS有何差異？減壓症（Decompression sickness, DCS）是潛水中最常見的意外事件之一，俗稱「潛水夫病」。人體在潛水的過程中隨著周圍壓力的增加，會增加氣體（主要是氮氣）在血液中的溶解率，呈現過度飽和的狀態。若是潛水結束後向上爬升太快，氣體就從血液中解離出來，造成肌肉痠痛、阻礙血液循環，甚至身體缺氧進而有生命危險。
「全身性毛細血管滲漏症候群」（SCLS）是減壓病的特殊併發症，當人體從水下深處高壓環境爬升向水面低壓環境時，血液中會形成氣泡。美國國家衛生院指出，SCLS症狀包括疲倦、噁心、腹痛、極度口渴、體重突然增加，併發症可能包括全身腫脹、急性腔室症候群、腎衰竭和中風，並且可能會致命。
- 疲倦
- 噁心
- 腹痛
- 極度口渴
- 體重突然增加
- 全身腫脹
- 急性腔室症候群
- 腎衰竭
- 中風
- 休克
如何辨識出SCLS？ 細胞滲出體液為特徵《英國醫學期刊》（British Medical Journal，簡稱BMJ）本月初發表一項新病例，一位40多歲的男性潛水員潛水至100英尺（30.48公尺）深的洞穴，大約40分鐘後呼吸急促加劇，緊急送往急診室，確診為SCLS，幸好經過妥善治療撿回一命。
佛羅里達大學醫學副教授、SCLS專家阿里阿塔亞（Ali Ataya）解說，SCLS是一種嚴重的炎症，會導致蛋白質與體液滲出，特別是「體液會從細胞中滲出」。就該男子的情況而言，應是上升減壓過程中形成氣泡，毛細血管通透性增加，使體液和蛋白質滲漏至血管外的組織間隙，從而形成SCLS。SCLS嚴重恐會導致死亡，好在團隊迅速找出問題，該男子不到一周就康復出院。
內布拉斯加大學醫學中心急診醫學系教授傑夫庫珀（Jeffrey Cooper）表示，通常像這樣的患者進入急診室，常會被誤診為潛水夫病，加上出現不尋常的血液滲漏症狀，又可能誤判是敗血症或過敏。因此該病例有助於提高人們對深潛相關疾病的認識。
主治醫師阿塔亞強調，醫生需要意識到這種潛在併發症得存在，當有患者因不明原因出現休克時，醫生都應將SCLS視為可能的原因之一。但潛水員不用驚慌，每年有數百萬人安全潛水，並沒有罹患這種症候群。
參考資料：
Systemic capillary leak syndrome
Fluid leaked from scuba diver's blood vessels after 100-foot cave dive in rare medical case
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58675
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