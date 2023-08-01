iPhone 15還沒亮相手機就怪怪的？專家教你檢查兩處看出是否中毒
蘋果iPhone 15還沒亮相，有人手機就覺得「怪怪」的，照理手機換換病的症頭應該9月新機上市才會出現，如果現在真的有怪怪的感覺，那可能就要注意了！如果擔心自己的手機誤載惡意軟體，防毒軟體McAfee提供了兩招教你判別iPhone是否中毒。
記者周淑萍/綜合報導
瀏覽網頁或是下載App，其實稍有不慎可能會掉入陷阱，而讓自己的手機機密外洩，根據《太陽報》報導，防毒軟體McAfee 的專家分享兩招檢視iPhone安全性的方法。如果手機出現陌生的App，最好盡速將軟體刪除，避免網路駭客遠端 竊走用戶的資料或設備。
📍第一招：行動數據用量大增
如果行動數據的數量突然無緣無故增加許多，有可能是感染惡意軟體的跡象，可能默默的使用行動網路傳送資料。檢查路徑：設定→行動服務→行動數據，查看手機使用數據。
📍第二招：檢視高耗電App
手機被惡意軟體入侵時，會異常的耗電，甚至導致手機發燙等，這些狀況的出現有可能是惡意軟體在後台運作，導致用戶在沒有發現的情況下消耗手機電量。檢查路徑：設定→電池，查看使用電量最高的應用程式有哪些，若發現有陌生軟體，就應該盡快刪除。