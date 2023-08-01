卡努颱風發海警！5路段恐管制 公總應變中心二級開設
卡努颱風逼近北台灣，中央氣象局在今（1）日晚間8時30分發布海上颱風警報，公路總局應變中心同步二級開設，濱海公路、北宜公路、北宜公路等5路段可能依天氣狀況實施管制，請用路人注意行程規劃。
記者許若茵／台北報導
卡努颱風海上颱風警報今晚發布，公路總局應變中心同步二級開設，公路總局表示，今日已召開2次工作會議辦理相關防汛應變整備作業，依最新情資顯示，未來於2日凌晨起逐漸受外圍環流影響，中北部山區有豪雨發生機率，公路總局將視風雨狀況發布預警警戒作為。
為維用路人安全將逐級提升警戒作業，公路總局指出，依情資研判可能實施管制路段，包含台2線（濱海公路）、台7線（北橫公路西部路段）、台9線（北宜公路）、台9甲線（烏來路段）、台61線（西濱公路），實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。
公路總局提到，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路總局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。