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宜蘭民宿 Sunday Home 合作 Noodoe 建置充電樁

▲ 宜蘭民宿 Sunday Home 合作 Noodoe 建置充電樁
▲ 宜蘭民宿 Sunday Home 合作 Noodoe 建置充電樁

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2001年1月1日起，台灣正式實施「週休二日制」。在此之前，民眾一週工作忙碌六天，唯一可以回「家」的日子便是「週日」，它不只是休日，更是能夠好好陪伴家人的日子。民宿主人林彥哲先生的「Sunday」，穿越人群從霓虹閃爍的台北，回到靜謐純樸的宜蘭。但每週的往返，林彥哲先生深知時間的珍貴與有限，他不願再錯過家庭生活中的每一個重要時刻，便辭去工程師職位，回到家鄉宜蘭，創辦「Sunday Home」成為了他實現這個願望的方式。

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民宿主人林彥哲先生家中曾經營唱片與DVD出租，在家人的薰陶下接觸各式各樣的電影，對於電影中「南法」的模樣衍生而出的憧憬，讓林彥哲先生擁有了心目中「溫馨民宿」的模型。在碧綠的蘭陽平原上，那一抹溫馨的鵝黃，為一種淡淡的暖色，不張揚、不浮誇，不似橘色高調大方，卻仍如朝陽溫暖每個人的心，林彥哲先生表示：「我要將喜歡的模樣、熱愛的生活，分享給每個來訪的朋友。」Sunday Home 陪伴宜蘭三星十五年，已不僅為民宿，更是一個讓旅人相聚相愛的地方。林彥哲先生真情地表示：「我們的客人已超越單純的訪客身份，而成為了我們的朋友、家人。」讓旅人感受到家的溫暖，也成就了許多人與人間柔和的互動，這些珍貴的時刻正是 Sunday Home 經營的意義所在。

Sunday Home 鄰近安農溪、佇立在金黃稻田之上，長久以來致力於推動環保與永續發展，食物方面堅持使用當地季節食材，而在備品方面十五年來毅然堅持只使用玻璃水瓶，取代一次性塑膠瓶裝水，旨為減少資源的浪費，為了進一步落實「節能」這項使命，於是 Sunday Home 決定採用 Noodoe 智慧雲端充電服務，為電動車車主提供更便利、完善的充電體驗。讓車主安心開著電動車，盡情享受三星美景，也為守護環境盡一份心力。

曾為工程師的林彥哲先生表示：「除了 Noodoe 智慧雲端管理服務所帶來的智慧、便利，我更喜歡的是他們貼心且專業的安裝團隊，快速的安裝流程，使民宿營業不受任何影響。」Noodoe 從場勘、規劃、安裝、討論施工和合作模式，兩週內便快速完成與 Sunday Home 建置充電站所需作業。除了有高度彈性的充電方案選擇與順暢的團隊溝通，也擁有經驗豐富的團隊，為場域主提供安全可靠的安裝工程，帶來貼心的充電服務，與 Sunday Home 以人為本的理念不謀而合。

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