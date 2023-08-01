▲ eMOVING 旗艦 EZ-R 將於 8/15 全新上市

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為累積新車口碑，EZ-R突破以往，上市前以全台門市巡迴方式貼近消費大眾，歷經一個月的道路駕駛測試及消費者試乘體驗，經銷商與試乘民眾對於EZ-R性能及操控表現都給於極高評價。新車網頁更於首周就累積逾百位預約試乘，可見EZ-R突破現有電動車款的外型設計及全新研發的系統引起消費者高度關注。eMOVING為回饋大眾，加碼上市限時優惠，凡於8月15日(含)上市前於官網留下資料預約試乘，上市後可額外獲得2,000元購車金，且同享上市當期優惠。以今年政府汰舊換新補助試算，最低只要不到7萬元就可以擁有EZ-R。EZ-R旗艦配備搭配務實的價格定位，瞄準的不僅是高階運動性能車款還包含中價位的通勤車款市場。
不僅EZ-R推出限時優惠，eMOVNG全車系也因夏日優惠廣受好評，宣布優惠延長，8月31日前凡購買微型電動二輪車Shine和Bobe、輕型電動機車EZ1或普通重型電動機車勁炫125任一車款，皆可享伊萊克斯A3空氣清淨機與濾網2件組 (總價值$12,900)或5,000元購車金二選一。各車款再加碼原廠配件及0利率分期等不同優惠。以桃園補助試算EZ1只要27,110元就能輕鬆入主輕鬆電車新生活。搭配EZ-R的全新上市，eMOVING從微型電動車、輕型電動機車及普通重型電動機車，提供完整的產品來滿足各種使用情境的需求，近期有購車需求者歡迎洽詢全台eMOVING門市。