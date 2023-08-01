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eMOVING 旗艦 EZ-R 將於 8/15 全新上市

▲ eMOVING 旗艦 EZ-R 將於 8/15 全新上市
▲ eMOVING 旗艦 EZ-R 將於 8/15 全新上市

2GameSome - 有車賞

eMOVING旗艦車款EZ-R將於 8月15日全新上市，搭載全新動力系統，EZ-R能源效率提升至23.8 km/度。新車上市趁勢推出限時預購優惠，即日起至8月15日，凡於官方網站留下資料，購車時可額外獲得2,000元購車金，且同享上市時的優惠內容。搭配縣市補助，最低不到70,000元，高CP值將成為電動機車市場中最佳選擇。

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EZ-R配有翡翠綠(ABS版限定)、曜石黑、鈦金白三色，結合獨特重機歐風外觀，更加跳脫過往大眾對電動機車造型的印象。動力操控上，全車系均使用皮帶傳動系統，馬達輸出可達28Nm，是目前同級車款中最大扭力表現，搭配強勁的加速性能，可望滿足顧客追求速度的期待。貼心配備除了實用的輔助倒車功能，更配有同級最大27.4L後置物空間，讓收納變得更輕鬆。此外，EZ-R也搭載了OTA線上更新，讓車主可以透過手機藍牙連線隨時隨地更新車輛。根據能源局能耗測試顯示，EZ-R能源效率來到23.8 km/度，搭配上全車系標配的定速巡航功能，提供更長的續航里程與更舒適長途騎乘體驗。

為累積新車口碑，EZ-R突破以往，上市前以全台門市巡迴方式貼近消費大眾，歷經一個月的道路駕駛測試及消費者試乘體驗，經銷商與試乘民眾對於EZ-R性能及操控表現都給於極高評價。新車網頁更於首周就累積逾百位預約試乘，可見EZ-R突破現有電動車款的外型設計及全新研發的系統引起消費者高度關注。eMOVING為回饋大眾，加碼上市限時優惠，凡於8月15日(含)上市前於官網留下資料預約試乘，上市後可額外獲得2,000元購車金，且同享上市當期優惠。以今年政府汰舊換新補助試算，最低只要不到7萬元就可以擁有EZ-R。EZ-R旗艦配備搭配務實的價格定位，瞄準的不僅是高階運動性能車款還包含中價位的通勤車款市場。

不僅EZ-R推出限時優惠，eMOVNG全車系也因夏日優惠廣受好評，宣布優惠延長，8月31日前凡購買微型電動二輪車Shine和Bobe、輕型電動機車EZ1或普通重型電動機車勁炫125任一車款，皆可享伊萊克斯A3空氣清淨機與濾網2件組 (總價值$12,900)或5,000元購車金二選一。各車款再加碼原廠配件及0利率分期等不同優惠。以桃園補助試算EZ1只要27,110元就能輕鬆入主輕鬆電車新生活。搭配EZ-R的全新上市，eMOVING從微型電動車、輕型電動機車及普通重型電動機車，提供完整的產品來滿足各種使用情境的需求，近期有購車需求者歡迎洽詢全台eMOVING門市。

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