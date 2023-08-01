▲ Kia 全車系連續 3 個月領牌突破千台

我是廣告 請繼續往下閱讀
Kia品牌代表作The EV6，自上市至今領牌已突破千台門檻，1,223台的領牌佳績，充分驗證The EV6深受國內眾多前瞻車主的喜愛與肯定。除獲得2023年車訊風雲獎「年度風雲車」與「最佳進口電動車」的殊榮外，在國際車壇屢獲大獎的The EV6，於日前又再度獲得2023美國J.D. Power APEAL Awards最具吸引力緊湊型SUV車款的第一名(註4)，也是The EV6連續兩年獲得此殊榮。 J.D. Power 2023 Automotive Performance, Execution and Layout (APEAL) study是由美國8萬多位2023年新車車主，在擁有90天後的意見調查報告，The EV6卓越的產品魅力所帶給車主的用車體驗，讓The EV6獲得車主的一致認同，榮得此冠軍殊榮。受惠於E-GMP全球電動車模組化平台，The EV6擁有超高速充電的效能、高續航里程等優勢，其中800V高壓電池系統最高充電效率更可達240kW，僅需18分鐘即可從10%充電至80%。
開創車壇全新GUV(Grand Utility Vehicle)級距，全功能豪華休旅The Carnival，融合MPV的高乘載機能和SUV的運動風格元素，並以「TRENDY DESIGN革新設計、LUXURY COMFORT 奢華舒適、PIONEER TECHNOLOGY 前瞻科技」三大產品DNA，獲得眾多層峰客群的消費者認同，並獲得J.D. Power 2023 U.S. APEAL Awards 榮獲最迷人Minivan車款的冠軍頭銜(註4)。除了7月份以244台榮奪同級進口MPV銷售冠軍外(註3)，累計2023年1-7月，The Carnival同樣以1,451台的銷售佳績，在同級進口MPV中領先群雄。The Carnival擁有多項同級唯一(註3)的優勢：包含BVM盲區顯影、BCA盲點導正輔助系統，及可反向調整變化的第二排座椅，成為駕駛與乘客最貼心且安全的陸上移動頭等艙。
甫於今年6月推出的精品時尚小車，The Picanto Latte Edition首批限量100台，已在短短2個月內正式完售！為感謝所有車迷的支持，台灣森那美起亞已向母廠爭取The Picanto Latte Edition追加產能，持續滿足準車主們的期待。以「自信CONFIDENT、自傲PROUD、自由FREE」 三大產品DNA打造的精品時尚小車The Picanto，全車系標配DRIVE WiSE智慧安全輔助系統， X-line、GT-line及Latte Edition更搭載LFA車道維持輔助系統(全速域)、LKA車道修正輔助系統，讓駕駛在車多路窄的都會區更加輕鬆自由。The Picanto不僅操駕輕快，更可同時繳出18.3km/l出色的油耗表現(註7)， 1,197c.c.的排氣量也同時享有稅金優勢，讓養車成本大為降低。
Kia首款跨界油電潮旅The Stonic，結合1.0T-GDi汽油引擎與48V智慧油電系統，搭配耐用、高傳輸效率的七速雙離合器自手排，不僅擁有出色的油耗表現，最高達19.9km/l優異的節能表現(註8)，並同時擁有120ps/6000rpm最大馬力和 20.4kgm/2000~3500rpm 最大扭力，讓節能與操駕樂趣並存不妥協。The Stonic安全配備也不容小覷，全車系標配LEVEL 2智慧駕駛輔助系統包含SCC 智慧巡航控制系統、LFA 車道維持輔助系統(全速域)，驚豔版及GT-line版本更配有BCA盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統等，滿足消費者全方位的用車需求。
為回饋所有車主的支持，並歡慶Kia在2023年J.D. Power 美國 APEAL 新車魅力調查，成為28年以來第一個獲得全年度最多獎項的品牌，Kia總代理台灣森那美起亞特別推出「Kia動 見美好」活動：即日起至8月15日預約試駕任一乘用車款，即可獲贈Kia硬殼旅行包，下訂Kia任一乘用車款，還可獲得韓國首爾四天三夜自由行的「首爾楓尚雙人遊」抽獎資格(註5)。另外針對Kia乘用車車主，Kia總代理台灣森那美起亞同步推出「Kia動 見美好」夏季健檢：於即日起至8月31日，乘用車車主只要預約回廠，即享有車輛綜合檢查項目及空調系統共26項免費檢查，並享有免費的車輛防疫清潔。活動期間回廠消費，更有機會抽韓國首爾四天三夜自由行的「首爾楓尚雙人遊」 (註6)。敬邀所有喜愛Kia的朋友們，親臨全台展示中心親身感受 「Movement that inspires 移動 ‧ 啟發人心」 的品牌精神，與Kia一同邁入永續創新的移動新未來。
|車型
|建議售價 (新台幣/萬元)
|優惠內容
|The Picanto 1.2 汽油繽紛 / 都會 / X-line / GT-line / Latte Edition
|56.5 / 61.5 / 66.5 / 67.5 / 69.5
|享首年2,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固
|The Stonic 1.4汽油時尚 / 驚豔
|73.9 / 79.9
|享首年3,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固
|The Stonic 1.0T智慧油電時尚 / 驚豔 / GT-line
|79.9 / 85.9 / 88.9
|The Sportage
Trendy / Apex / X-line 4WD
|116.9 / 126.9 / 137.9
|專屬禮遇：
原廠車側踏板組(市值NT$18,000)
原廠16色氣氛燈組(市值NT$10,000)
防水腳踏墊組(市值NT$6,500)
五年不限里程全車原廠保固
|The Carnival經典七人 / 豪華七人 / 豪華八人 / 尊貴七人 / 尊貴八人 / 頂級七人
|23.5年式
155.9 / 171.9 / 175.9 /191.9 / 195.9 / 221.9
|精選配件組(價值5萬元)五年不限里程全車原廠保固
|The Stinger 汽油2.0 EX / 2.0 GT LINE / 3.3 GT AWD
|155.9 / 185.9 / 235.9
|2.0 EX 升級19吋鋁圈 (價值50,000元)
2.0 GT-Line & 3.3 GT AWD升級BVM盲區顯影輔助系統 (價值50,000元)
專屬理財專案
五年不限里程全車原廠保固
|The EV6
Light標準版 / Air標準版 / Air增程版 / GT-line e-AWD增程版
|166.9 / 181.9 / 197.9 / 219.9
|V2L車外電器電源分享(價值30,000元)
11kW家用充電設備(價值39,900元)
U-POWER一年免費無限快充(價值超過40,000元)
五年不限里程全車原廠保固
|The Ceed Sportswagon
Apex Mild Hybrid
|109.8
|專屬禮遇：
雙鏡頭行車紀錄器(價值14,000元)
LED車門迎賓燈 (價值8,000元)
LED後廂尾門燈組 (價值8,000元)
五年不限里程全車原廠保固
|卡旺 K2500
2WD 單廂自排型/手排型
2WD 大單廂自排型/手排型
2WD 雙廂自排型/手排型
4WD 單廂手排型
4WD 雙廂手排型
|82.8 / 78.8
85.8 / 81.8
100.8 / 95.8
94.8
104.8
|首年低月付6,000元起
三年12萬公里全車原廠保固