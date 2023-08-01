▲ 本月入主 Mazda 享低月付與乙式險及多項優惠

台灣馬自達從8/1（二）開始對最熱銷的休旅車主力車款MAZDA CX-5推出限時「低月付11,900元再贈乙式險」的優惠購車方案*，購買休旅車家族MAZDA CX-3/CX-30/CX-9也能同步享有五年原廠保固與高額0利率。此外，年輕車主獨鍾的MAZDA3 也在八月份持續推出享有最低月付9,900元或低頭款98,000元，再贈乙式險。不論消費者偏愛房車或休旅車，都能以最適合自己的方式體驗MAZDA的獨特操控性能，與家人一同展開探險之旅。
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以高級內裝質感與完整的主被動安全科技深受車主信賴，MAZDA CX-5引領MAZDA休旅家族CX-3/CX-30/CX-9在競爭激烈的休旅車市場站穩日系質感地位。採用真皮座椅，擁有柔軟舒適的乘坐感受，後座支撐性也在水準之上，休旅車型的尺寸讓前後座的腿部與頭部空間皆屬寬敞；雙前座導流式通風座椅與電動腰靠調整功能八向電動記憶更是深受車主喜愛，在炎炎夏日出遊時，即使長途乘坐也能享受駕乘的舒適感；後座配置ISO-FIX 兒童安全座椅固定裝置扣與三點式安全帶，在實用及安全性上讓人放心無虞。MAZDA CX-5全車系*標配完備i -ACTIVSENSE主動安全科技、全速域巡航模式車道維持輔助系統（CTS）與360° 環景輔助系統，搭配前擋投影式全彩抬頭顯示器 (Windshield HUD)、無線充電裝置和無線 Apple CarPlay，全方位的智慧數位座艙成為MAZDA CX休旅家族在車主心目中最鮮明的印象，不僅提供平順輕快的直覺駕馭體驗，更能讓一家大小享受平穩舒適的乘坐感受。
MAZDA3 遵守新世代魂動（KODO）的設計美學，淬鍊出單一又充滿律動的車身線條，即使驚鴻一瞥也絕對吸引全場焦點。MAZDA3 以人類步行時接觸地面的和諧韻律為靈感，援引獨特的SKYACTIV VEHICLE ARCHEITECH 車輛技術結構，無論市區通勤或長途旅行，當家人馬一体的駕馭感動皆能在MAZDA3 體現。除此之外，MAZDA3 更是同級唯一全面搭載全速域巡航模式車道維持輔助系統（CTS）、智慧倒車煞車輔助系統 (SBSḋR)、前擋投影式全彩抬頭顯示器 (Windshield HUD) 與 360° 環景輔助系統車主最渴望擁有的安全配備之車款，輔以嶄新進化的 ALH（Adaptive LED Headlight）智慧型頭燈，可於偵測到前車或對向來車時，即時動態調節遮蔽部分光束，不僅擴大夜間照明範圍，同時還可避免造成其他車輛的眩光干擾，大幅提升夜間行車安全，也能輕鬆愉快地展開每一趟探遊旅程。